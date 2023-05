Lascia il Napoli e va al Chelsea: trasferimento da sogno

Lascia il Napoli e va al Chelsea: dopo Koulibaly un’altra stella azzurra verso Londra. Il trasferimento è da record

Un anno dopo ci risiamo. Ricordate l’estate scorsa, quando il Chelsea prelevò dal Napoli Kalidou Koulibaly? Un’operazione di mercato chiusa nel mese di luglio, con il centrale senegalese che, ad un anno dalla scadenza del contratto, volò a Londra in cambio di 40 milioni di euro senza nemmeno passare per il ritiro di Dimaro.

Ebbene, 12 mesi dopo i Blues, impegnati in una vera e propria rifondazione, sono nuovamente pronti ad aprire i cordoni della borsa e dirigere le loro attenzioni – ed i milioni di sterline – in casa Napoli. L’anno scorso non è stata certo una scelta felice per Koulibaly, considerato lo scudetto degli azzurri e la stagione travagliata dei londinesi.

Il Chelsea ha chiuso la stagione con quattro allenatori e soprattutto anni luce dalle posizioni che regalano la qualificazione alle coppe europee, nonostante le vagonate di milioni spese sul mercato, sia estivo che invernale. La nuova proprietà, che ha rilevato il club da Abramovich, però è pronta a rilanciare. Ingaggiato Pochettino in panchina, un tecnico dalla indubbia esperienza, vuole acquistare sul mercato i migliori, seguendo i desiderata del tecnico.

Chelsea, Osimhen nel mirino: pronti 160 milioni

E tra gli obiettivi del Chelsea c’è proprio lui, Victor Osimhen. Il nigeriano si è posto all’attenzione del mondo intero con una stagione capolavoro; ben 23 i gol in Serie A in 29 presenze, per una media di una rete ogni 103′ ed il titolo di capocannoniere del torneo ad un passo. Sono invece 28 le marcature considerate anche le sei gare di Champions League.

Un bomber in grado di fare la differenza, secondo solo ad Haaland del Manchester City. Ecco perché i Blues – ma metà dei top club europei – hanno messo gli occhi sul nigeriano. D’altronde Pochettino ha già fatto le sue richieste; un portiere di affidamento, un centrocampista centrale ed un bomber. E proprio per il centravanti, l’obiettivo è Osimhen, con i londinesi pronti a mettere sul piatto i 160 milioni di euro richiesti dal presidente De Laurentiis.

Per Victor, però, è priritario poter giocare la Champions League che gli garantirebbe il Napoli ma non il Chelsea, non qualificato alle Coppe. Ecco perché esistono anche le alternative; in casa nessuna chance per Aubameyang, mentre Pochettino potrebbe dare una chance a Lukaku che, da par suo, vuole restare a Milano. Ecco perché si seguono anche Lautaro Martínez e Ivan Toney di Inter e Brentford, più difficili però da raggiungere rispetto ad Osimhen.