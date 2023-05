Mou-Psg, improvviso colpo di scena: cosa sta succedendo

Nuovo colpo di scena nella trattativa tra José Mourinho e il Paris Saint-Germain: ecco in dettaglio cosa sta succedendo

Provare a fare il bis europeo, come gli è già riuscito una volta in carriera, e poi fare le valigie. E’ quest0 il piano per l’immediato futuro di José Mourinho la cui avventura alla Roma, a quanto sembra, è ai titoli di coda.

Giovedì 18 maggio i giallorossi dovranno difendere l’1-0 dell’andata contro il Bayer Leverkusen in Germania in Europa League per volare a Budapest. Che ospiterà, al “Ferenc Puksas Stadium”, la finale.

L’eventuale finale sarebbe la seconda consecutiva per i giallorossi e per Mourinho che ha nel mirino l’impresa compiuta quando sedeva sulla panchina del Porto: Coppa Uefa, antenata dell’Europa League, vinta nel 2002/03 e Champions League alzata al cielo nella stagione successiva.

Nella passata stagione lo Special One ha guidato i giallorossi alla conquista della Conference League superando nella finale di Tirana il Feyonoord, dunque il tecnico lusitano è a metà dell’opera.

Mou-Psg, improvviso colpo di scena: s’inserisce il Real Madrid

Mentre tenta di bissare il trionfo europeo della scorsa stagione e di riportare i giallorossi in Champions League (al momento sono sesti in classifica a meno 6 dal quarto posto occupato dai cugini biancocelesti), Mourinho continua a trattare con il Paris Saint-Germain.

Lo Special One è l’0biettivo prioritario del club transalpino che a fine stagione darà il benservito a Christophe Galtier al quale, dopo la delusione dell’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, non basterà vincere la Ligue 1 per salvare la panchina.

Il tecnico giallorosso è in ballottaggio con Thiago Motta, che ha fatto molto bene alla guida del Bologna. Ma, come detto, il tecnico lusitano è in pole position tanto da aver già presentato alla dirigenza transalpina un piano per il rilancio del PSG con tanto di primo consiglio per gli acquisti, Sofyan Amrabat, attualmente in forza alla Fiorentina.

Dunque, tutto lascia intendere che il futuro di Mourinho sarà sulla panchina del PSG. Tuttavia, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, il Real Madrid starebbe pensando proprio al tecnico portoghese per sostituire Carlo Ancelotti alla scadenza del suo contratto nel 2024.

Stando ai rumor, il tecnico portoghese sarebbe tentato di ritornare sulla panchina dei blancos a 10 distanza dal suo addio nonostante non abbia lasciato un eccellente ricordo nei tifosi soprattutto per il trattamento riservato a una bandiera delle merengues come Iker Casillas.

Cosa farà Mou? Aspetterà un anno pur di (ri)sedersi sulla panchina del più blasonato club del mondo o accetterà la sfida di provare a conquistare la “Coppa dalle grandi orecchie” alla guida del PSG? Lo scopriremo molto presto.