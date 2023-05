Napoli-Milan, non solo Kamada: altra sfida di mercato

Il Napoli e il Milan sono pronte a dare vita ad una sfida di mercato: non solo Kamada, c’è anche un altro giocatore conteso dai due club.

La stagione attuale non è ancora terminata, ma già si pensa al calciomercato. Diverse squadre, come ad esempio il Napoli, avendo già completato i loro obiettivi stagionali, stanno guardando già alla prossima stagione. Gli azzurri, nell’anno che li vedrà cucirsi di nuovo addosso il tricolore, sono intenzionati a costruire una squadra in grado di difendere il titolo appena conquistato.

Aurelio De Laurentiis sta già pensando ai rinforzi per la sua squadra in vista della prossima stagione. Quest’estate potrebbero esserci diversi cambiamenti in casa azzurra e Daichi Kamada, centrocampista in scadenza con l’Eintracht Francoforte, è uno dei principali obiettivi di mercato per il club partenopeo. Con la maglia della formazione tedesca, quest’anno avversaria del Napoli in Champions League, Kamada ha collezionato 44 presenze, condite da 15 reti e 6 assist in tutte le competizioni.

Tuttavia non c’è solo il Napoli sul calciatore. Come riporta Repubblica, ci sono diverse squadre interessate al centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte, una su tutte il Milan. I rossoneri sembrerebbero oltretutto in discreto vantaggio, essendo già stata presentata a Kamada un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella che vorrebbe presentare il Napoli. La decisione finale su quale squadra scegliere spetterà però al 26enne, che presto prenderà una decisione sul suo futuro e per la quale potrebbe pesare e non poco anche la situazione legata ad una mancata qualificazione alla prossima Champions League per il Milan.

Napoli e Milan, sfida sul mercato: oltre Kamada c’è anche Baldanzi.

Il Napoli continua comunque a visionare altri profili ed un’altra trattativa potrebbe mettere in concorrenza Napoli e Milan. Stiamo parlando di Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Baldanzi sembra essere molto apprezzato da De Laurentiis, tuttavia sia la Juventus che il Milan hanno mostrato interesse per il giovane talento dell’Empoli.

La situazione anche qui è molto incerta e sarà interessante vedere quale sarà la scelta finale sia di Kamada che di Baldanzi. Entrambi sono trequartisti che potrebbero certamente fare al caso sia di Napoli che di Milan. Non è quindi escluso che chi non riuscisse a prendere uno dei due potrebbe dirottarsi sull’altro. Sempre considerando che la Juventus è interessata anche lei a Baldanzi.