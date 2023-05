Pelé, decisione definitiva: un sogno per tutti i tifosi

Il ricordo di Pelé è ancora vivo ed è destinato ad esserlo per sempre. Soprattutto dopo la bella iniziativa dedicata a tutti i tifosi.

Proprio durante gli ultimi Mondiali di calcio, quelli giocati in Qatar che hanno visto l’Argentina alzare al cielo il trofeo calcistico più prestigioso, le condizioni di Pelé si sono aggravate. Lo scorso dicembre, all’età di 82 anni, si definitivamente spento in seguito ad una lunga malattia. A portare via uno dei calciatori più forti di sempre, per molti il più forte di tutti, è stato un tumore al colon. Il mondo del calcio è ancora oggi in lutto per la perdita.

Con grande rammarico il suo Brasile non è riuscito a salutarlo nel migliore dei modi. Quella Coppa del Mondo, l’ultima vinta dai verdeoro risale al 2002, Pelé la conosceva bene visto che in carriera è riuscito a vincerne ben tre volte. Cosa che ha invece fallito il suo erede Neymar, successore designato proprio dallo stesso O Rey che lo aveva indicato come quello che più gli somigliava. Per O Ney e i cinque volti campione del mondo l’obiettivo è fare bene nel 2026.

Potrebbe essere l’ultima occasione del il classe 1992. Ciononostante, al di là delle vittorie sul campo, il Brasile ha deciso di omaggiare Pelé con un’iniziativa che è già stata accolta in maniera estremamente positiva dai tifosi di tutto il mondo. C’è grande fermento per questa bella trovata che servirà a mantenere sempre vivo il nome e il ricordo del brasiliano più iconico nella storia del calcio, e non solo.

Pelé sempre più indimenticabile: i tifosi non stanno nella pelle

Dopo l’inserimento del termine Pelé sul dizionario, ormai un vero e proprio termine di uso quotidiano, un’altra importanza iniziativa ha visto celebrare la memoria dell’indimenticabile attaccante sudamericano. In Brasile, più precisamente nella città di Santos, verrà presto inaugurato il primo mausoleo interamente dedicato all’iconico numero dieci verdeoro. All’interno del mausoleo si potrà gioire di una vera e propria esperienza futuristica. Oltre alle varie figure che celebrano Pelè nelle varie sale, si potrà dare vita ad un autentico percorso multimediale.

Con tanto di cori provenienti direttamente dagli incontri giocati da O Rey. Insomma, sarà proprio come passeggiare per il campo durante i momenti più importanti nella carriera del brasiliano. Un’esperienza che i tifosi di tutto il mondo, ammiratori di Pelé e amanti del calcio in generale, già non vedono l’ora di provare sulla loro pelle. La cittadina alle porte di Sao Paolo è già pronta a dare loro il benvenuto. Luogo destinato a diventare una vera e propria meta di pellegrinaggio.