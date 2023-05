Valentina Vignali immersa nella natura: prova costume superata

La meravigliosa Valentina Vignali scalda i fan con delle foto hot. Immersa nella natura e prova costume superata a pieni voti

Valentina Vignali è tra le ragazze italiane più amate sul web. Un fisico da paura e delle forma che fanno impazzire tutti i suoi fan. Non a caso su Instagram ha oltre 2 milioni di follower e piace anche per la sua spontaneità e simpatia. Oltre al lavoro di influencer e modella è anche una giocatrice di basket.

Nel 2007, all’età di 16 anni, entra in serie A2 nella Basket Cervia, vincendo nel 2010 il titolo di vice campionessa nella categoria under-19 femminile. Seguiranno altre squadre, come l’Azzurra Basket in serie C di Omegna, la Nico Basket Massa e Cozzile in serie B, e la Lazio Pallacanestro 1932, nel 2016. Nell’agosto 2018, ritorna in serie A2 con Athena Basket, a Roma. Al momento gioca per la Virtus Pavona. Ha sempre alternato la sua grande passione per lo sport con quella per il mondo dello spettacolo.

Nel 2005 inizia la carriera di modella e nel 2006 è finalista a Miss Muretto, e nel 2010 a Miss Italia. Nel frattempo si diploma all’Elite Fashion Academy di Milano. Inizia inoltre a presenziare a eventi sportivi come madrina. Dal 2012 al 2013 è co-conduttrice di “Sotto canestro” in onda su LA7, e partecipa come valletta ad alcuni programmi tv. Insieme a Bianca Balti è testimonial Telecom nel 2012, e nel 2013 posa sulla copertina di Playboy Italia. Al momento la bellissima Valentina è single dopo la storia d’amore con il fotografo Lorenzo Orlandi. I due sono stati insieme dal 2019 al 2022. Avevano anche deciso di andare ad abitare insieme, ma le cose non sono andate nel verso giusto.

Valentina Vignali bellissima in mezzo alla natura: prova costume superata alla grande. Fan a bocca aperta

L’estate sta arrivando e Valentina Vignali è pronta. La bellissima modella è in vacanza a Bali dove la stagione calda è già arrivata. Su Instagram ha scaldato il cuore dei fan pubblicando una foto in costume che ne esalta il suo lato ‘A’. Un due pezzo color celeste e verde mentre è immersa nella natura. Una Vignali bellissima e selvaggia quella che si vede in foto.

Lo scatto ha raggiunto tantissimi like in poco tempo e una grande quantità di commenti. Lei è sempre in forma poiché si mantiene in allenamento giocando a basket. La modella è tra le più amate in Italia anche per la sua semplicità. E ovviamente per la sua bellezza che non smette mai di far vedere.