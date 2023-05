Wanda Nara balla da sola: il twerking è da sogno

Wanda Nara si scatena nelle danze. Senza il marito , l’ex nerazzurro Mauro Icardi, il suo twerking è vietato ai deboli di cuore

Mamma di ben 5 figli, avuti da due diversi uomini, manager del marito calciatore, l’ex nerazzurro Mauro Icardi, conduttrice televisiva e showgirl. Wanda Nara è una donna multitasking. Le sue giornate devono essere davvero frenetiche.

Incastrare tutti i suoi impegni professionali con i suoi doveri di madre e di moglie e con le lunghe sessioni in palestra per mantenere in splendida forma quel suo fisico che fa impazzire i suoi fan è un’impresa da vera “supermamma“, altro che donna multitasking!

Eppure, anche Wandita è una donna come tutte le altre. Anche lei ha bisogno di tanto in tanto di staccare la spina, a prendersi una breve vacanza dagli impegni professionali e familiari. E, così, Wanda Nara si è scatenata nelle danze, con tanto di twerking, nel corso di una serata in un locale molto glamour.

Wanda Nara balla da sola: dov’era Maurito?

Il relativo video della sua performance coreutica, manco a dirlo, ha fatto il giro del web e dei social network. Non solo perché Wandita che si esibisce nel twerking, ossia agitare vorticosamente il bacino facendo così vibrare i glutei e le gambe, è un’autentica goduria per gli occhi.

Infatti, a fare scalpore è stato anche il fatto che nel video in questione Wanda balli da sola. A farle compagnia solo la sorella. Insomma, in molti si sono chiesti perché non ci fosse anche la sua dolce metà Maurito. Evidentemente doveva trattarsi di una di quelle serate per sole donne che talvolta le rappresentanti del gentil sesso si concedono. In fin dei conti, Wandita ha messo una pietra sopra la liaison del marito con la “China” Suarez che ha rischiato di mandare a monte il suo matrimonio tant’è vero che i due sono stati a un passo dal divorzio.

Comunque, in un modo o nell’altro, la showgirl e manager argentina continua a far parlare sulla sua movimentata vita sentimentale. Un giorno è una mamma devota e moglie irreprensibile, un altro si scatena nelle danze e fa l’alba in un locale alla moda come se fosse single e non avesse una famiglia.

Ma ormai abbiamo imparato a conoscerla. Impossibile incasellare Wanda Nara in una categoria, in un solo ruolo. Ogni definizione le sta stretta esattamente come i suoi outfit faticano a contenere le sue esplosive forme. Wanda Nara è fatta così, non conosce misure, è eccessiva in tutto quello che fa, non solo in quanto a sex appeal. Se decide di prendersi una licenza dalla routine familiare non va in un locale solo per sorseggiare un drink ma si scatena sul dancefloor al ritmo del twerking.