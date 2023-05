Annuncio dalla Spagna: Ceballos arriva in Serie A

Il centrocampista del Real Madrid potrebbe non rinnovare con i Blancos. Per Dani Ceballos ci sarebbe una clamorosa pista italiana.

Il Real Madrid sta già guardando al futuro e pensando alle mosse in vista della prossima stagione nella quale tenterà di strappare il titolo della Liga ai rivali di sempre del Barcellona. Tutto parte dai rinnovi dei giocatori con contratto in scadenza, soprattutto coloro che rivestono un ruolo di fondamentale importanza in rosa.

Luka Modric, Toni Kroos e Marco Asensio sembrano essere vicini a raggiungere un accordo per prolungare il loro contratto con il club. Diversa invece la situazione per Dani Ceballos. Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid ha presentato al centrocampista una prima offerta di rinnovo tre settimane fa, ma né il giocatore né i suoi agenti sono rimasti convinti dalle condizioni proposte. Al momento, riporta Marca, Ceballos avrebbe ricevuto “un’offerta importante dall’Italia”, che potrebbe rappresentare un’alternativa al suo futuro.

Nel frattempo, sia il Betis Siviliga che l’Atletico Madrid rimangono in attesa di sviluppi riguardo alla situazione di Ceballos. Entrambi i club spagnoli sembrano interessati al giocatore e monitorano da vicino la sua situazione contrattuale. Marca non specifica il nome della società italiana che avrebbe individuato in Ceballos un rinforzo. Ma considerando che il calciatore si troverebbe a preferire la situazione italiana al rinnovo con il Real Madrid, siamo certi che si tratta di un club importante e che, quasi certamente, è abbastanza sicuro di disputare la prossima Champions League.

Ceballos, sirene italiane. Anche se il Real Madrid ha già offerto il rinnovo del contratto

Ceballos ha inziato la sua carriera professionistica nel Betis Siviglia, la squadra della sua città, tra le pretendenti per offrirgli un contratto nel prossimo futuro. Dopo essere esplosi in Andalucia, nel 2017 Ceballos fu acquistato dal Real Madrid. Nonostante l’intensa concorrenza nel centrocampo dei Blancos, Ceballos è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, anche se la sua prima avventura a Madrid è stata contraddistinta da alti e bassi.

Da qui il prestito all’Arsenal nella stagione 2019-2020 e la definitiva consacrazione che l’hanno portato, la stagione successiva al ritorno in camiseta blanca. Al momento, contando sia la prima esperienza a Madrid che la seconda, Ceballos ha collezionato con il Real 77 presenze e 6 reti. Numeri che certamente potrebbero aumentare da qui a fine stagione, ma che probabilmente si fermeranno, con la carriera del centrocampista spagnolo che potrebbe proseguire altrove. Sempre a Madrid, ma sponda Atletico, di ritorno nella sua Siviglia, o nella misteriosa destinazione italiana.