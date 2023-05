Napoli, Giuntoli è nei guai: il Real Madrid lo ha messo nel mirino

Il Napoli ha ormai vinto il terzo storico scudetto, manca solo l’ufficialità. Intanto la società è alle prese con il calciomercato.

Manca ormai solo la matematica e, a meno di clamorosi colpi di scena, arriverà questa settimana. Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a festeggiare il terzo storico scudetto, un trionfo che mancava da ben 33 anni. Gli azzurri hanno fatto un’impresa storica, sono riusciti inoltre in una cosa davvero anomala nel mondo del calcio.

Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno rivoluzionato il mercato, abbassato il monte ingaggi e allo stesso tempo acquistato giovani talenti, per tanti sconosciuti. Il Napoli ha indovinato tutto nell’ultima campagna acquisti ed ha pescato giocatori di livello a basso costo come il georgiano Kvicha Kvaratskhelia e il difensore coreano Kim Min-Jae. Questi e tanti altri con la rosa azzurra, con uno dei monte ingaggi più bassi, che resta tra le più competitive in Europa.

A meno di colpi di scena il Napoli vincerà il terzo scudetto con cinque giornate di anticipo e il club partenopeo non è neanche tra i tre monte ingaggi più pesanti nel campionato. Il lavoro di Giuntoli è straordinario, ma il ds non ha alcuna intenzione di fermarsi. Negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo l’interesse del club azzurro per un nuovo giovane talento, il trequartista spagnolo del Celta Vigo Gabri Veiga, giovane talento del calcio mondiale.

Napoli, è sfida alle big d’Europa

Il giocatore è una delle rivelazioni di questa stagione e il Napoli monitora senza sosta la sua crescita. Il problema principale riguarda la concorrenza e secondo quanto riporta As sul calciatore c’è il forcing del Real Madrid, pronto a intervenire per bloccarlo. Una mega asta, ci spera ovviamente il Celta, e su Veiga ci sono anche Barcellona, Manchester City e Liverpool. Una situazione non semplice e che complica e non poco i piani di Giuntoli.

Il club partenopea sonda il mercato alla ricerca delle opzioni più interessanti e allo stesso tempo convenienti e sicuramente non ha alcuna intenzione di iniziare un’asta con le big di Europa. Il Napoli per ora pensa a chiudere il discorso campionato, poi ci sarà spazio al mercato e nuove possibili novità sia in entrata che in uscita.