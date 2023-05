Kvaratskhelia, è avvenuto ieri sera: nuovo record, è nella storia

Il Napoli di Luciano Spalletti e Kvicha Kvaratskhelia ha mancato il primo match point verso lo storico terzo titolo. Manca poco.

Nel match valido per la trentaduesima giornata di campionato il Napoli di Luciano Spalletti non è andato oltre l’1 a 1 casalingo nel derby campano contro la Salernitana. Piccola beffa per la squadra partenopea che aveva già tutto pronto per festeggiare insieme ai propri tifosi. La rete di Dia nel finale ha spento però i festeggiamenti, rimandati quindi solo di qualche giorno.

Uno scudetto che potrebbe arrivare nella serata di giovedi sera con il Napoli impegnato nella trasferta di Udine. Agli uomini di Spalletti manca solo un punto e poi potrebbe arrivare la gloria definitiva, gloria che tecnicamente potrebbe arrivare anche il giorno prima, in caso di mancato successo della Lazio contro il Sassuolo. Il club biancoceleste non è in gran forma e potrebbe risentire degli impegni ravvicinati.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha sottolineato però in casa azzurra la giornata no di Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano nell’ultimo mese è apparso più spento del solito, mostrando prestazioni al di sotto delle sue immense qualità. Dal rigore sbagliato contro il Milan al match di ieri dove è apparso prevedibile in certe circostanze ed ha mancato occasioni tutt’altro che impossibili. Nonostante ciò c’è una cosa che può far sorridere il giovanissimo talento azzurro.

Kvaratskhelia sorride: il suo idolo ha distrutto i record

Kvaratskhelia è un grandissimo appassionato di basket e nello specifico di Nba. Il suo idolo è la stella di Golden State Warriors Stephen Curry, un personaggio molto conosciuto sul panorama mondiale e da cui spesso Kvicha prende in prestito l’esultanza. Ieri sera i Golden State hanno affrontato Gara 7, il match decisivo sul 3 a 3 dei Playoff, in trasferta contro i Sacramento Kings. Curry è stato il protagonista assoluto della serata.

Steph Curry ha infatti messo a segno ben 50 punti, record assoluto in una gara 7 dei Playoff. Record e non solo perchè grazie a questa prestazione Golden State si è qualificata per il turno successivo dove affronterà i Los Angeles Lakers. Sfida di altissimo livello tra Steph Curry e Lebron James e sicuramente Kvaratskhelia da buon appassionato non vorrà perdersela, per nulla al mondo. Ovviamente sappiamo per chi farà il tifo…