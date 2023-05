Big dell’Atalanta va al Napoli, affare super

Il mercato del Napoli si accende, super colpo in arrivo: gli azzurri sono pronti a chiudere per un big dell’Atalanta.

Si muove il mercato del Napoli, e non solo in uscita. Mancano ancora una manciata di giorni alla fine ufficiale della stagione, ma i cuori dei tifosi azzurri sono da giorni ormai rivolti al futuro, a ciò che avverrà dopo la grande festa dell’ultima di campionato. Tra possibili partenze illustri, addii impronosticabili e offerte irrinunciabili, sono già molti i nomi accostati al Napoli. Tra questi un Big dell’Atalanta, un calciatore importantissimo che potrebbe risolvere un vero grattacapo per Spalletti.

In effetti sembra proprio che la Dea sia tra le squadre più osservate dallo scouting azzurro nella stagione in corso. Sono diversi, infatti, i calciatori bergamaschi che sono stati accostati negli ultimi giorni al Napoli. Ad esempio quel Rasmus Hojlund da molti ritenuto l’erede perfetto di Osimhen, in caso di addio del nigeriano. Ma anche Lookman, una delle rivelazioni del campionato, è stato individuato da alcuni esperti come il perfetto titolare sulla destra, qualora dovesse partire Lozano.

E c’è poi un vecchio pallino azzurro tornato in cima alla lista degli acquisti, soprattutto se dovessero effettivamente separarsi le strade tra il club partenopeo e Piotr Zielinski. Il preferito per il centrocampo è infatti quel Teun Koopmeiners a lungo accostato agli azzurri in passato, ma mai arrivato a causa di un costo eccessivo per il Napoli, nel momento in cui le qualificazioni in Champions stentavano ad arrivare.

Altri tempi. Oggi il Napoli può e anzi deve permettersi colpi super. Anche per questo avrebbe individuato proprio nell’Atalanta il rimpiazzo più giusto in caso di un altro addio illustre, e al momento quasi inevitabile: quello di Kim Minjae.

Dall’Atalanta al Napoli: sostituisce Kim

C’è un difensore orobico che con insistenza è stato accostato in questi giorni a tutte le grandi squadre italiane ed europee. Il riferimento è al giovane Scalvini, calciatore di grande affidabilità e talento, già stabilmente nel giro della Nazionale. Il Napoli però non ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo, e ha quindi individuato in un altro atalantino il colpo migliore per poter sostituire in tempi brevi il fuoriclasse sudcoreano, dato per sicuro partente.

Il prescelto sarebbe Merih Demiral, difensore turco riscattato per 20 milioni dall’Atalanta la scorsa estate dalla Juventus. Un calciatore esperto e nel pieno della maturità, anche se reduce da una stagione non proprio positivo.

Dopo essere partito titolare nella prima parte dell’attuale campionato, ha infatti perso il posto nel 2023, a favore del terzetto Scalvini-Palomino-Djimsiti, di fatto accontentandosi di giocare solo nelle poche occasioni in cui uno dei tre è stato assente per infortunio e squalifica. Insomma, un talento che necessita di rilanciarsi, a Bergamo o altrove, e che potrebbe proprio per questo motivo diventare un vero affare, complice una valutazione sul mercato in discesa rispetto ai suoi anni d’oro.