Cecilia, il relax è scottante: il vestito esalta le forme

Cecilia Rodriguez in un momento di relax condiviso con i fan e che naturalmente li fa sognare ad occhi aperti: quanta sensualità

Di strada ne ha fatta, nel corso degli anni, altroché. Dall’essere semplicemente ‘la sorella di Belen‘, è uscita dalla sua ombra e ha conquistato sempre di più il pubblico, fino a diventare un volto tra i più amati del mondo dello spettacolo e in grado di splendere, eccome, autonomamente. Cecilia Rodriguez, da questo punto di vista, è una garanzia.

La 33enne argentina è oggi non soltanto una showgirl tra le più apprezzate, ma anche una modella di notorietà internazionale. Cecilia è richiestissima da brand prestigiosi e la sua silhouette campeggia ovunque. Sul piccolo schermo, sui cartelloni pubblicitari, sui social, semplicemente incontenibile ed inarrestabile.

Le cose per lei vanno decisamente a gonfie vele e i numeri che può vantare sul web sono di tutto rispetto. È vero che Belen, da questo punto di vista, è ancora largamente in vantaggio, ma Cecilia si difende ugualmente alla grande: oltre 4 milioni e 700 mila followers su Instagram. Anzi, tra gli ammiratori c’è chi apprezza maggiormente il fascino un po’ più discreto e meno esuberante di Cecilia, la cui naturale eleganza non passa certamente inosservata. Di certo, ormai la piccola di casa Rodriguez non ha più nulla da invidiare alla celebre sorella.

Cecilia Rodriguez fa pausa sul backstage: dettagli piccanti che attirano l’attenzione

Cecilia è un volto femminile sempre più iconico e cliccato dei giorni nostri sulla community. E giorno dopo giorno, ci da’ sempre nuove prove della sua sensualità, in qualsiasi occasione. Anche nei momenti almeno apparentemente meno significativi.

Lo scatto che vi mostriamo in questa occasione, tratto dal suo profilo social, la ritrae sul set, impegnata in una giornata di campagna promozionale per uno dei brand di cui è testimonial. Una foto non destinata ad apparire in nessun book, ma in cui la sua bellezza super seducente riesce a risaltare lo stesso. In un momento di relax, la ammiriamo estraniarsi per un po’ dal mondo che la circonda, assorta, fasciata in un abito che mette in evidenza la sua silhouette inconfondibile. Vestito aderente il giusto, curve in mostra e la lunga gonna svasata e aperta il tanto che basta da mostrarci le consuete gambe perfette.

Il risultato è sempre lo stesso: i fan non fanno mancare like e commenti. Applausi a scena aperta, per una delle regine incontrastate dei social.