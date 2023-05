Ilary Blasi vuole solo Bastian: la conferma in diretta

Ilary Blasi è sempre più innamorata del suo Bastian Müller: la conferma da parte della conduttrice arriva in diretta televisiva.

“All You Need is Love“, cantavano i Beatles. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è l’amore. Anche Ilary Blasi non sfugge a questa regola e lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni. Dopo aver vissuto un periodo difficile, complice la rottura con il suo storico partner, Francesco Totti, sembra essere adesso rifiorita del tutto. E il merito è quasi esclusivamente da attribuire al suo nuovo amore, a quel Bastian con cui le cose sembrano andare davvero a gonfie vele. Lo ha confermato in diretta televisiva la stessa conduttrice, lasciandosi andare a un’espressione inequivocabile.

C’è una luce nuova, negli occhi di Ilary. Il sorriso è più smagliante, assicurano alcune persone al suo fianco, chi la conosce bene, chi sa cosa abbia passato negli ultimi anni la nota showgirl. La separazione da Totti, per quanto sia costato molto a lei, all’ex calciatore e all’intera famiglia, era ormai diventata necessaria.

Serviva una nuova ventata di energia nella vita di Ilary. Quella positività, quella gioia che solo un nuovo amore, e magari un vero amore, sanno regalare. E a portarla all’interno della sua esistenza è stato proprio il bel Bastian Müller, l’imprenditore tedesco con cui da qualche tempo ha iniziato una frequentazione. O meglio, una vera storia d’amore, come dimostrato dalla stessa conduttrice televisiva in diretta in apertura della quinta puntata de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi è pazza di Bastian: lo conferma con un’espressione in diretta televisiva

Chi pensava che potessero esserci ancora speranze di un riavvicinamento con Totti, magari a causa di quei tatuaggi non ancora cancellati, si sbagliava di grosso. Il divorzio è stato doloroso ma doveroso, e nessuno dei due sembra intenzionato a ripensarci. Anche perché sia Francesco che Ilary hanno ormai cominciato nuove relazioni importanti, non storielle passeggere in grado di accendersi e spegnersi nel giro di pochi giorni.

La conferma è arrivata dalla stessa ex letterina. Aprendo l’ultima puntata del reality show di Canale 5, ha infatti salutato Vladimir Luxuria con un’affermazione in tedesco, subito afferrata dall’ex politica. Ovviamente Vladimir non si è infatti lasciata sfuggire l’occasione per alimentare il gossip, e ha invitato Ilary a portare direttamente in studio, la prossima volta, il suo Bastian.

La showgirl ha però dribblato l’invito, buttandola sul ridere e trincerandosi dietro un diplomatico: “Per imparare questa frase ci ho messo una settimana“. Come a voler dire: ci sto provando, ma il tedesco è difficile, e certe cose per ora è meglio tenerle lontane dalle telecamere. Un messaggio chiarissimo e condivisibile, che ha però dimostrato a tutti una sola cosa: la storia tra Ilary e Bastian sta diventando qualcosa di serio, piaccia o meno ai fan.