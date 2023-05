Kim allo United, c’è un grande ostacolo: il Napoli spera

I tifosi del Napoli sono in ansia per il futuro del loro beniamino, il difensore coreano Kim Min-jae. Sulle sue tracce c’è il Manchester United, ma c’è una speranza

Il Napoli sta per concludere una stagione straordinaria, senza precedenti. E’ arrivato il terzo scudetto, ma questa volta – rispetto a quelli del 1987 e del 1990 – con un dominio totale del campionato. Inoltre, titolo vinto con cinque giornate d’anticipo, un record che solo poche grandi squadre hanno centrato.

Un risultato raggiunto anche grazie alla qualità dei nuovi acquisti, quelli arrivati questa estate, in particolare. Tra essi c’è sicuramente il difensore coreano Kim Min-jae, vera e propria rivelazione assieme a Kvaratskhelia. Il Napoli lo ha preso dai turchi del Fenerbahce, pagandolo 20 milioni di euro con la clausola rescissoria. Un affare, perché il coreano si è inserito da subito al meglio, sia dal punto di vista tattico che umano, sembrando perfettamente a proprio agio nel calcio europeo, col quale non si era mai messo alla prova.

E’ bastata la sua prima stagione in Italia per metterlo sotto i riflettori di mezza Europa, soprattutto perché il giocatore è appetibile sul mercato. In particolare, ad attrarre le pretendenti è la sua clausola rescissoria. Kim può lasciare automaticamente il Napoli per una cifra che oscilla tra i 45 e i 60 milioni di euro, a seconda del fatturato del club interessato. Si tratta di una postilla che è stata richiesta proprio dal difensore la scorsa estate, quando ha firmato un contratto di cinque anni per 2.5 milioni a stagione.

Kim e la clausola rescissoria: ma c’è una speranza per il Napoli

La clausola rescissoria ha una validità temporale limitata: sarà esercitabile soltanto dal 1 al 15 luglio, e ovviamente il Napoli non potrà opporsi. Se Kim troverà un accordo con un altro club, e se questo è disponibile a pagare la clausola, il difensore dirà automaticamente addio agli azzurri. Facile intuire che i 60 milioni richiesti (questa la cifra per “top club”) non sembrano tanti per un giocatore così forte. Da qui la preoccupazione del club partenopeo. Il ds Giuntoli ha provato a eliminare o alzare la cifra della clausola proponendo un nuovo contratto al giocatore, ma è arrivato un rifiuto. Segno evidente che Kim vuole aspettare eventuali offerte.

Si parla molto del Manchester United, che sarebbe prontoi a prenderlo. Ma le tante voci di mercato devono fare i conti con la realtà, che per quanto riguarda i Red Devils è piuttosto complicata. Lo United, infatti, rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Attualmente sono al quarto posto, ma anche incalzati dal Liverpool, reduce da cinque vittorie consecutive. Il rischio di scivolare fuori dalle prime quattro c’è, e senza Champions non è detto che Kim possa accettare l’offerta. Anche per questo a Napoli “tifano” Liverpool e incrociano le dita.