Laura Cremaschi a Miami: il costume aperto ci fa sognare

Laura Cremaschi si rilassa al sole ed al caldo di miami: il suo costume è aperto e lascia a bocca aperta tutti i follower

Una delle influencer italiane più famose e conosciute, una vera e propria star del web Laura Cremaschi, con oltre un milione di follower. Anche esperienze televisive per lei, ormai una presenza fissa in “Avanti un altro”, lo show preserale di Canale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Bellissima e con un fisico da urlo, nel programma ha proprio il ruolo della donna social, porgendo ai concorrenti domande incentrate sul mondo digitale, ormai un vero e proprio cult. Un milione di follower solo su Instagram, la Cremaschi, classe 1987, al momento sembra single, con nessun aggiornamento tantomeno immagini di eventuali fidanzati su sul account Instagram, dov’è davvero molto attiva.

Una bella notizia di certo per tutti coloro che puntano a conquistarla, perché dubbi sul suo corpo perfetto e bellissimo non ve ne sono. Bionda, quasi angelica, è il classico viso della ragazza della porta accanto che ogni mamma vorrebbe per suo figlio.

Una carriera iniziata con i pronostici delle gare di calcio scritti sulle sue curve, décolleté soprattutto, in molti pensano che proprio le sue forme generose siano state ritoccate dalla chirurgia estetica. Di certo c’è che è una grande sportiva e sono davvero tante le ore che trascorre in palestra ad allenarsi.

Laura Cremaschi in costume incanta: che spettacolo bollente

Amante anche degli animali e della cucina, sono tanti i post a loro dedicati, anche se di certo i follower sono interessati ad altro. E nelle ultime immagini pubblicate ha mostrato ai suoi follower come si sia rilassando, alle prese con una vacanza in uno dei luoghi più belli ed affascinanti, Miami e la Florida. D’altronde “Avanti un Altro” è finito da un pezzo – in onda vi sono le repliche – ed ha quindi approfittato per volare Oltreoceano.

E la foto che ha postato ha decisamente colpito nel segno. La bellissima Cremaschi è in spiaggia, in ginocchio su un lettino ed indossa un bikini da urlo. Di colore bianco, lo slippino è collegato con il reggiseno – davvero minimal – attraverso una stretta striscia di tessuto che le copre la parte centrale del ventre, ombelico compreso.

I laccetti dietro la schiena e sotto al reggiseno, poi, legano la parte superiore dello stesso, davvero minimal, con il florido décolleté davvero in bella mostra per gran parte di esso, per uno spettacolo davvero unico. L’outfit è completato da un paio di occhiali da sole che la proteggono dai raggi solari, mentre i lunghi capelli biondi sono sciolti ben oltre le spalle. Incantevole, eppure nei commenti c’è chi preferirebbe altro; “Non ti sta bene questo costume, toglitelo” si legge in un commento, decisamente condivisibile.