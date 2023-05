Spalletti spalle al muro, addio al Napoli: c’è l’annuncio

I dubbi sul futuro di Luciano Spalletti al Napoli si susseguono sempre di più: l’annuncio che avvicina l’addio

La grande festa di Napoli e del suo popolo è esplosa ormai da quasi due settimane, al fischio finale della gara con l’Udinese, che ha sancito la conquista aritmetica dell’attesissimo terzo scudetto. E continuerà almeno fino al termine del campionato, con l’ultimo atto previsto con la Sampdoria, la consegna del trofeo e ulteriori celebrazioni di piazza. Ma nel frattempo le riflessioni sul futuro sono già in corso e coinvolgono anche il condottiero artefice della cavalcata, Luciano Spalletti.

I fatti sono noti. L’allenatore toscano ha un contratto sul quale è prevista una clausola automatica di rinnovo per un altro anno, clausola esercitata dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis con l’invio della ormai celebre Pec via mail. Ma in realtà la permanenza non è scontata, anzi. E il dibattito sul futuro è solamente all’inzio.

Dopo aver manifestato un certo fastidio per non aver ricevuto la comunicazione di persona, Spalletti si è chiarito con De Laurentiis a cena. Un incontro che però probabilmente non ha ancora scritto la parola fine sul sodalizio del tecnico con i partenopei. L’allenatore dello scudetto sta infatti riflettendo sull’opportunità di rimanere, non sentendosi certo di riuscire ancora a dare quello che servirebbe alla squadra in vista della prossima stagione. E volendo oltretutto essere rassicurato sulle mosse e sui movimenti di mercato, a partire dalla permanenza o meno del ds Giuntoli, di quella di alcuni giocatori chiave e sulla tipologia di acquisti da effettuare.

Napoli cinto d’assalto e Spalletti trema: le dichiarazioni che preoccupano

Tema particolarmente caldo tra questi è proprio la permanenza di alcune delle colonne che hanno reso possibile la vittoria dello scudetto. Una delle quali, Kim, è al centro di svariati rumours di mercato.

Il difensore coreano, come si sa, ha una clausola rescissoria esercitabile da club esteri nei primi 15 giorni di luglio, dal valore di 45 milioni di euro. Una cifra che non mette al riparo, anzi, dagli assalti dei top team. Uno dei più interessati è da tempo il Manchester United. E in merito, gli agenti del giocatore, a ‘Star News Korea’, hanno rilasciato dichiarazioni di un certo peso: “L’accordo con lo United non c’è ancora”. La presenza di quell’ ‘ancora’, nella frase, non fa stare tranquilli i tifosi, e nemmeno Spalletti. Che in caso di una o più cessioni pesanti potrebbe decidere di mollare.