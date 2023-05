Cambia tutto, può restare alla Juve: decisione a sorpresa

La Juventus verso una decisione che spiazza tutti i tifosi: ecco cosa succederà in estate, è davvero incredibile

Massimiliano Allegri, durante la conferenzastampa di ieri, ha definito “folkloristica” la stagione vissuta dalla Juventus. I bianconeri, in effetti, hanno dovuto affrontare diverse vicende extra-campo che, in maniera inevitabile, hanno influito sullo stato d’animo della rosa a disposizione del tecnico. Pesano, in tal senso, gli effetti dell’inchiesta Prisma che potrebbero determinare l’esclusione dalle coppe europee. Il secondo posto attuale è provvisorio ed il quadro sarà più chiaro soltanto il 22 maggio, giorno in cui è attesa la nuova sentenza della Corte d’appello sul caso plusvalenze.

Nel frattempo, il clima di incertezza in questione non consente alla Vecchia Signora di pianificare le prossime mosse di mercato. Cosa accadrà ad Adrien Rabiot ed Angel Di Maria, ad esempio, non è ancora chiaro. Entrambi sono in scadenza e resterebbero volentieri a Torino. Il loro stipendio da oltre 7 milioni netti, però, sarebbe insostenibile per le casse della società in caso di mancata partecipazione alla Champions e all’Europa League.

In bilico pure Dusan Vlahovic, finito nel mirino del Newcastle e dell’Aston Villa. La Juventus vorrebbe tenerlo tuttavia, in caso di stangata da parte della Corte d’appello, non è da escludere che si privi di lui in modo tale da incamerare risorse preziose da destinare ai colpi in entrata. La base d’asta è stata fissata a 70 milioni, per il resto si vedrà più avanti. Due calciatori, a sorpresa, sono invece destinati a rimanere ancora alla corte di Allegri.

Juventus, resta a sorpresa alla corte di Allegri

Il primo è Alex Sandro, costantemente utilizzato dall’allenatore nella difesa a 3. Un impiego fisso nell’undici titolare bianconero, che ha spinto lo stesso Allegri a chiedere alla propria dirigenza di confermarlo almeno fino al 2024. Stesso discorso per Juan Cuadrado, con il quale sono state riattivate le interlocuzioni riguardanti il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno.

A confermarlo è stato lo stesso esterno, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono molto felice qui e penso che la società sta parlando con il mio procuratore”. Una brutta notizia, questa, soprattutto per la Roma che aveva iniziato a valutare l’idea di ingaggiarlo a parametro zero in modo tale da fornire a José Mourinho un elemento di grande esperienza internazionale. Salvo sorprese, i giallorossi saranno obbligato a spostare altrove il proprio mirino. La Juventus vuole continuare a puntare forte sul colombiano, nonostante la stagione deludente vissuta dallìex Fiorentina. Per lui appena 2 gol e 4 assist in 44 apparizioni complessive. Numeri negativi, che gli consentiranno comunque di restare alla Juve anche nella stagione 2023/24.