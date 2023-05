De Laurentiis è scatenato: “Affare in chiusura, 50 milioni”

Lo danno addirittura per certo, il Napoli avrebbe già sistemato un clamoroso colpo per l’estate: lo voleva mezza Europa.

Lo scudetto del 2023 ormai è vinto. La società del Napoli, in qualità soprattutto del presidente, Aurelio De Laurentiis, ha già la testa al futuro e pazienza se qualcuno come Luciano Spalletti o Cristiano Giuntoli, sceglierà altre strade. Il patron azzurro ha già presentato il prossimo ritiro in Trentino, annunciato che il 4 giugno ci sarà una festa super per lo scudetto al ‘Maradona’ ed anche che probabilmente le maglie scudettate per l’anno prossimo saranno ancora di più di quelle prodotte per questa stagione. Quella di Halloween non mancherà.

Insomma, la squadra partenopea non si perde d’animo ed inizia a progettare il futuro al di là di chi vorrà sposare il progetto o meno. E questo vale anche per i calciatori, a dire il vero tutti apparentemente felici di vestire la maglia azzurra. Qualcuno potrebbe andar via per scelte tattiche, altri, i tifosi sperano vivamente di no, perché le offerte diventerebbero davvero irrinunciabili. Riferimento a Kim ed a Victor Osimhen, sempre che qualcuno spenda tutti quei soldi per loro.

Calciomercato Napoli, colo clamoros: è un super talento

Altrimenti Napoli non rappresenterebbe certo un punto di partenza come poteva esserlo qualche anno fa. La squadra azzurra giocherà la Serie A da campionessa in carica e la Champions League per la prima volta nella storia da testa di serie. Punto di arrivo o di partenza, per il calciatore che sembrerebbe ormai a pochi passi dall’azzurro? Vista l’età, qui l’interrogativo è obbligatorio. Si parla infatti del diciottenne, Arda Güler.

Nato ad Ankara il 25 febbraio 2005, è neanche a dirlo, proprio giovanissimo, ma nonostante ciò sarebbe già riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Fenerbahçe, squadra in cui un anno fa giocava proprio con Kim. Alto 176 centimetri, gioca da trequartista o centrocampista centrale ed i suoi contratti per ora sono curati dalla famiglia. Güler ha già messo a segno 4 reti con 3 assist in 18 presenze, nel campionato turco di quest’anno, ma l’esordio lo fece già nel 2021. Cosa importante per i tifosi napoletani, le cose sembrerebbero ormai, quasi fatte.

Infatti, secondo gazeteyaziyor, un noto portale turco, gli azzurri sarebbero ormai vicini a sbaragliare la concorrenza, facendo un nuovo affare in due anni con la società della capitale turca. Si parla di un affare da ben 50 milioni per un ragazzo dal futuro assicurato. Visti i tempi ristretti, potrebbe essere questo, il primo colpo per la prossima stagione, con il Napoli che dimostra di essere sempre attento ai giovani, avendo preso da giovanissimo e proprio dal Fenerbahçe anche Elmas pochi anni fa. Senza dimenticare che tra gli attenzionati, ci sarebbe anche un classe 2006: Pafundi dell’Udinese.