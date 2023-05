Diritti TV, svolta storica: colpo di scena in casa Rai

Una svolta importante per quanto riguarda i diritti tv. L’annuncio è arrivato proprio nelle scorse ore, la RAI ha fatto un grande regalo a tutti gli italiani.

Quando si parla di diritti tv, sono tantissimi gli appassionati di calcio (e non solo) che drizzano le antenne. Si, perché ormai si ha contezza a più livelli di quanto sia importante capire gli sviluppi dell’assegnazione di eventi sportivi ai broadcaster. Tutto può cambiare in un attimo, le novità si inseguono mese dopo mese ed anche restare al passo con i cambiamenti diventa complicato.

Le ultime stagioni sportive in Italia, ad esempio, sono state contraddistinte dall’arrivo di ‘Dazn’ e dall’assegnazione all’emittente (fondata a Londra l’8 luglio nel 2015) della nostra Serie A. Una svolta impensabile fino a poco tempo fa, soprattutto per il “medium” utilizzato dalla stessa ‘Dazn’ per la trasmissione delle partite: la rete internet.

Tutto questo ha ovviamente cambiato e non poco le abitudini degli italiani che si sono cosi ritrovati a doversi confrontare con un sistema tutto nuovo, non senza problemi. In molti si sono lamentati per tutta una serie di criticità legate alla trasmissione di ‘Dazn’ proprio attraverso il web.

Non è impossibile, insomma, che si torni sui propri passi per l’assegnazione del prossimo triennio. I tifosi, infatti, richiedono a gran voce la possibilità di poter fruire dei contenuti audiovisivi calcistici attraverso piattaforme maggiormente accessibili e più congeniali anche alla struttura che contraddistingue il nostro paese. In poche parole, molto vorrebbero nuovamente la Serie A nelle mani di ‘Sky’.

Diritti tv, arriva un colpo di scena: che colpo per la Rai, l’annuncio

Nei prossimi anni si capirà se effettivamente ci saranno ulteriori ed incisivi cambiamenti nel panorama italiano. Nel frattempo, però, c’è qualcosa di importante che riguarda un campo ben lontano dal calcio. La RAI, infatti, si è aggiudicata un bando molto interessante che riguarda le prossime edizioni delle Olimpiadi, sia estive che invernali. L’emittente pubblica italiana, infatti, ha acquisito i diritti di trasmissione delle prossime edizioni, da Parigi 2024 a Brisbane 2032, passando ovviamente per la ‘nostra’ Milano-Cortina 2026.

Una notizia importante con l’annuncio arrivato proprio nelle scorse ore: “La Rai […] conferma il proprio impegno nella trasmissione dei grandi eventi sportivi planetari, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico”, viene detto nel comunicato ufficiale. Non soltanto la televisione lineare. La Rai potrà contare anche sulla piattaforma ‘Rai Play’, che permetterà una diffusione larga di tutto quello che riguarda questa manifestazione. Un’ottima notizia, va detto, per tutti gli appassionati italiani.