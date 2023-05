Federica Pellegrini, spunta un retroscena choc: è accaduto con Magnini

La nuova autobiografia di Federica Pellegrini chiarisce molti dettagli del suo passato: compreso il clamoroso addio a Filippo Magnini

Evidentemente non era destino, come per alcune storie d’amore. Eppure quella formata da Federica Pellegrini e Filippo Magnini sembrava una coppia solidissima: due campioni che si erano messi insieme all’apice del successo, apparentemente imbattibili e bellissimi.

Per lui, la Fede nazionale aveva rotto con Luca Marin e in questi giorni abbiamo scoperto retroscena sconvolgenti su quella storia. Per lei, anche Pippo aveva lasciato la sua precedente fidanzata conosciuta quando ancora stava a Pesaro che in fondo è casa sua.

Tutto cominciato alla vigilia dei Mondiali di Shangai 2011, quando la Pellegrini vinse 200 e 400 stile. Tutto finito sei anni fa anche se in realtà le prime avvisaglie erano arrivate nel 2013. Perché in effetti la loro è sempre stata una coppia frizzantina, con la gelosia (soprattutto da parte della Divina) che covava sotto la cenere.

Così nel 2013 un primo messaggio di addio, affidato con poche parole ad un’agenzia di stampa come si usa fare ormai tra i Vip. Erano in ritiro a Narbonne perché in quel periodo erano seguiti dal tecnico francese Philippe Lucas. E da lì fecero sapere a tutti che era finita “per motivi personali che non c’entrano niente con le cose scritte nelle ultime settimane”.

In effetti erano spuntate delle immagini pubblicate dal settimanale “Chi” che ritraevano Magnini con la sua ex fidanzata. Lui si era giustificato dicendo che si trattava di un incontro casuale, era arrivata la rottura ma ci avevano ripensato.

Tutto bene fino all’estate 2016, dopo le Olimpiadi di Rio 2016. Alcuni mesi prima in effetti lei aveva manifestato l’intenzione, se tutto fosse andato bene in Brasile, di staccare e cominciare una nuova vita. Ma il flop di Rio la convinse a continuare e questo provocò la rottura definitiva.

A gennaio 2017 Magnini non aveva seguito la compagna Pellegrini nel ritiro in Arizona per allenarsi è tornato a Roma con Claudio Rossetto. E dopo i Primaverili la decisione di Matteo Giunta, che già li seguiva, di allenarli separatamente. Ma era solo l’ultimo capitolo della saga.

Federica Pellegrini, spunta un retroscena choc: la vendetta clamorosa ha funzionato

Tutto questo ormai è storia. Dopo la rottura, teoricamente hanno pensato entrambi solo alla vasca ma poi hanno anche ricominciato. Filippo Magnini ha coronato il suo sogno di sposarsi e avere figli con Giorgia Palmas. Federica Pellegrini dalla scorsa estate è anche la signora Giunta dopo aver sposato Matteo.

Ma ora dalla sua autobiografia, “Oro”, appena arrivata in libreria, spuntano particolari inediti e se li racconta lei le dobbiamo credere. Tutto in effetti era cominciato a Narbonne: Fede racconta che erano in uno dei loro periodo di crisi e qualcosa aggravò la rottura.

Aveva scoperto alcuni messaggi sul cellulare di Magnini nei quali lui parlava con un amico di serate folli, mentre in realtà doveva essere dai genitori. A quel punto lui le giurò di non aver fatto nulla di male e lui si confidò con Giunta, cugino del campione oltre che loro secondo allenatore all’epoca. Poi uscirono le immagini di Magnini con la sua ex e lei chiamò un suo amico paparazzo per indagare: “Gli ho detto seguilo, e se trovi qualcosa facci quello che vuoi. E lui l’ha beccato”.

Ma Pippo se ne sarebbe accorto e si sarebbe vendicato, facendo arrivare i paparazzi a Narbonne. Puntuali così uscirono le foto della Pellegrini che correva insieme a Giunta, sospettando che coi fosse qualcosa sotto. Un modo per farle capire che era lui a comandare, anche se all’epoca tra lei e Giunta non c’era nulla. Altri 4 anni ed è finito tutto.