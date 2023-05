Hamilton non ha scampo: deve farlo assolutamente, la Mercedes trema

Non certo l’inizio di Mondiale che si aspettava Lewis Hamilton. Una situazione che potrebbe spingere il pilota della Mercedes a una decisione importante

Archiviato lo scorso Mondiale nel quale ha dovuto combattere per mesi contro l’instabilità di una Mercedes poco efficace con il cambio di regolamento, Lewis Hamilton si sarebbe aspettato un inizio 2023 ben più soddisfacente di quanto visto finora.

Un solo podio, in Australia, due volte al quinto posto e altrettante al sesto, questo lo score finora di Hamilton già tagliato fuori dalla corsa del Mondiale. Unica consolazione (si fa per dire..) per lui il fatto che il divario della Red Bulla dagli altri team è così ampio da rendere superfluo ogni tipo di rimpianto.

Di fronte a una monoposto imprendibile sul dritto e nella parte guidata, Hamilton non può nulla anche se – va detto – ci si aspettava di più dalla Mercedes dopo un 2022 da dimenticare. Anche in un Mondiale già segnato, Lewis ha voglia di competere e chissà che in futuro non possa farlo altrove considerata l’imminente scadenza contrattuale con Mercedes e un rinnovo che, al di là delle dichiarazioni concilianti, tarda ad arrivare.

Hamilton, l’ex manager gli dà un consiglio perentorio

Un ex manager di F1 come Eddie Jordan di grandi piloti in carriera ne ha visti. E’ stato lui, ad esempio, a lanciare Michael Schumacher prima dell’approdo del tedesco in Benetton. Proprio Jordan ha dato un consiglio a Lewis per provare a sovvertire una situazione che rischia di lasciarlo senza stimoli.

Per il manager irlandese, Hamilton deve assolutamente cambiare team. Lo ha ribadito in una recente intervista al podcast Formula For Success. “Va via dalla Mercedes, Lewis – ha dichiarato schiettamente Jordan – ha bisogno di reinventarsi altrove. Ha bisogno di trovare qualcos’altro come è successo quando era in McLaren.”

Parole importanti quelle di Jordan il quale, in una precedente intervista, aveva anche caldeggiato lo scambio tra Hamilton e Leclerc di cui si è scritto molto nelle scorse settimane. Anche Charles, infatti, sta vivendo un momento non certo soddisfacente a causa di una Ferrari anch’essa ben lontana dalla Red Bull. Alla stregua di Hamilton, poi, anche Leclerc ha il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo è tutt’altro che vicino.

Chissà che il puzzle non possa davvero comporsi in questo modo. Del resto, la Ferrari è sempre stata una tentazione per Hamilton nel corso di una carriera in cui ha vinto sette Mondiali. Non sarà una monoposto da titolo, la Rossa ma di certo rappresenterebbe l’occasione per Hamilton per ritrovare quella voglia di superarsi che l’ha sempre contraddistinto.