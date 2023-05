“Lo trovo sexy”: modella Onlyfans ‘pazza’ di Guardiola

Una modella attiva su OnlyFans è tifosa del Manchester City e in un’intervista ha rivelato di essere molto attratta da mister Pep Guardiola

Nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato e su questo non ci sono dubbi. Specialmente, poi, se abbiamo a che fare con una finale di Champions League, che mette in palio l’ambitissima coppa dalle grandi orecchie. Ma c’è una cosa altrettanto vera: il Manchester City targato mister Pep Guardiola dovrà assolutamente trionfare in quel di Istanbul.

Si tratta della seconda finale nel giro di tre anni per quanto concerne la massima competizione europea, di conseguenza i ‘Citizens’ potrebbero riuscire ad aprire un ciclo di trionfi, come mai accaduto nella loro storia. L’ultimo step sarà la battaglia contro l’Inter guidata da Simone Inzaghi, che oggettivamente sulla carta quasi non ha speranze di riuscire ad avere la meglio su Kevin De Bruyne e compagni. La truppa inglese è davvero devastante, adesso può testimoniarlo anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’, infatti, sono stati letteralmente annientati e il risultato dell’Etihad Stadium non lascia incertezze in tal senso. Un sonoro 4 a 0 messo a referto dalla squadra blu di Manchester, che secondo molti è praticamente già salita sul tetto d’Europa dopo il successo in questione.

E in effetti è difficile pensare che l’Inter possa stravolgere le previsioni. La compagine nerazzurra si è resa protagonista in positivo di un percorso europeo a dir poco eccezionale, ma durante la fase ad eliminazione diretta non ha mai incontrato top club. Allo stesso tempo, però, il City non può permettersi di sottovalutare l’avversario nonostante il livello inferiore, considerando le cocenti delusioni accumulate nel corso degli ultimi anni. L’ultima Champions conquistata da Guardiola risale addirittura alla stagione 2010-11, quando l’allenatore spagnolo sedeva sulla panchina del Barcellona. Da quel momento l’ex centrocampista è spesso arrivato vicino al traguardo, ma senza mai raggiungerlo.

Da Guardiola ai calciatori: la modella OnlyFans confessa tutto

Come se ci fosse una maledizione. È bene prepararsi al massimo nelle settimane a venire, con la consapevolezza che l’intera tifoseria del City freme in vista del prossimo 10 giugno. E tra i supporters c’è pure chi è parecchio attratto fisicamente da Guardiola. Stiamo parlando di Elle Brooke, modella di OnlyFans nonché grande tifosa del Manchester City.

In particolare l’influencer, che vanta ben 700mila followers sul proprio profilo Instagram, è una fan sfegatata di Guardiola. In un’intervista rilasciata a ‘Betting Sites’, Brooke ha dichiarato che ritiene che il tecnico spagnolo sia molto sexy. Non solo, perché pensa che sia decisamente più attraente da pelato rispetto a quando aveva ancora i capelli. Le dà perfino l’idea di essere un “re spagnolo“. La modella, inoltre, è stata interpellata pure su coloro che, secondo lei, sono i calciatori più sexy: “I cinque più sexy sono Grealish, Foden, Stones, Mason Mount e Kyle Walker“. Insomma, Elle Brooke evidentemente sa bene ciò che vuole.