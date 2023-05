Napoli è ai suoi piedi: ora rinnova a vita

Napoli, la notizia fa impazzire tutti i tifosi: rinnoverà a vita e resterà in azzurro sino al termine della propria carriera

Una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del terzo Scudetto. Napoli continua a festeggiare e ora si prepara a programmare la stagione che verrà. Tra le mani della società gestita da Aurelio De Laurentiis c’è un’occasione unica: quale? Quella di poter aprire un ciclo e di poter assestare il proprio dominio in Serie A per molto tempo ancora. E di poter provare anche un assalto importante sui principali palcoscenici europei.

Dopotutto, la squadra allenata e guidata da Luciano Spalletti è forte e può contare su un parco calciatori di assoluto livello. Un parco calciatori che unisce qualità e gioventù, presente e futuro, disponibilità e voglia di emergere. Tutte doti che il tecnico di Certaldo ha trovato nei fuoriclasse Kvaratskhelia ed Osimhen, ma che in realtà sono state sublimate dal proprio capitano.

È in Giovanni Di Lorenzo che il Napoli ha il suo giocatore simbolo, un ragazzo venuto dalla gavetta e che si è conquistato tutto col duro lavoro e senza la sponsorizzazione di nessuno. Una storia che il pubblico azzurro ha imparato ad amare, di pari passo con il suo exploit tecnico, che lo ha reso uno dei migliori terzini in Serie A ed in Europa.

Napoli-Di Lorenzo, amore senza fine: rinnovo a vita e tifosi in delirio, ecco lo scenario

Per questo non deve sorprendere che ora le due parti saranno pronte a giurarsi lealtà eterna. Come ribadito più volte dall’agente del calciatore, Mario Giuffredi, nel corso delle sue ultime uscite mediatiche, Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli sono pronti a rinnovarsi i propri voti d’amore.

Dopotutto, lo stesso Giuffredi aveva annunciato a più riprese che i contatti per l’accordo circa il nuovo contratto di Giovanni Di Lorenzo con gli azzurri sarebbero iniziati al termine di questa stagione. Uno scenario che vedrà le due parti dialogare dopo la consegna del trofeo, per trovare la quadra definitiva e una firma che lo legherà al Napoli per molti anni ancora. A vita, o almeno sino al termine del proprio ‘prime’ calcistico. Una notizia che fa esultare i tifosi azzurri e che rappresenta un regalo per Luciano Spalletti, desideroso di confermare tutti i tasselli che lo hanno portato allo Scudetto.