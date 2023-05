Spalletti-Napoli, ora è finita davvero: arriva un indizio inequivocabile

Dopo la straordinaria conquista dello Scudetto, mister Luciano Spalletti potrebbe lasciare il Napoli e accasarsi altrove: arriva l’indizio

Luciano Spalletti è certamente presente nell’elenco degli autori principali dell’impresa del Napoli. Una buonissima parte del merito, per quanto concerne la conquista del terzo Scudetto, va data al tecnico di Certaldo, il quale si è tolto una volta per tutte l’etichetta di ‘eterno secondo’. L’arrivo sul tetto d’Italia rappresenta la consacrazione di una carriera a cui mancava soltanto l’ultimo tassello.

Ebbene sì, perché Spalletti raramente ha deluso le aspettative delle tifoserie e dei club. Il suo lavoro è sempre stato apprezzato, anche perché l’allenatore ex Roma produce un calcio di pregevole fattura attraverso i suoi calciatori. E, spesso, ha contribuito fortemente alla crescita di giovani che gli erano stati affidati. Il caso più recente ed eclatante, neanche a dirlo, è quello che riporta al classe 2001 Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha compiuto 22 anni il 12 febbraio. Il georgiano è approdato a Castel Volturno la scorsa estate di fatto da semisconosciuto e aveva l’arduo compito di sostituire un certo Lorenzo Insigne, che a Napoli qualcosa ha lasciato nel cuore dei partenopei. Nonostante ciò, l’esterno d’attacco si è imposto fin da subito, dimostrando nell’immediato di essere un elemento più che valido e sopra la media.

Le sue qualità sono state esaltate e messe in risaltato dalle idee di calcio di Spalletti, col tecnico degli azzurri che non ha esitato a dare fiducia ad una di quelle pedine che sono diventate protagoniste assolute della straordinaria cavalcata del Napoli. Ovviamente, non si può citare la mente di questo progetto, ossia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, restando in tema Kvaratskhelia e non solo, ha avuto coraggio, andando a pescare rinforzi apparentemente di secondo piano. Cosa che suscitò non poca frustrazione fra i supporters napoletani, a maggior ragione considerando gli addii pesanti di Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e Dries Mertens. Ecco perché Spalletti si è davvero superato in questa stagione.

Napoli, Spalletti e l’indizio sull’addio: ecco cosa è successo

Nessuno ad agosto immaginava ciò che poi, come d’incanto, è divenuto realtà nel giro di qualche mese. Senza contare il magnifico percorso del Napoli in Champions League, sebbene sia stato interrotto ai quarti di finale dal Milan targato mister Stefano Pioli.

Il rapporto tra Spalletti e il Napoli ha i connotati di una potente storia d’amore, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine e da questa legge scritta non si scappa. A quanto pare, inoltre, non è da escludere che il trainer toscano possa dire addio a breve alla compagine di Aurelio De Laurentiis, magari accasandosi altrove. In tal senso, è giunto un potenziale indizio che fa discutere. L’allenatore, infatti, non ha partecipato alla presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida. Soltanto un caso? Forse no, forse c’è qualcosa sotto che ancora non sappiamo e che per adesso possiamo solo immaginare. Dunque, il sospetto che Spalletti sia più lontano dal Napoli c’è. La verità si avvicina.