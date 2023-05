Una scollatura che scoppia: Claudia Ruggeri toglie il fiato

Claudia Ruggeri e la sua scollatura, una visione ormai abituale per gli ammiratori ma non per questo meno gradita e seducente

In questi anni, sul piccolo schermo, c’è una bellezza che tra tante ha saputo attirare l’attenzione del pubblico. E con il suo fascino e la sua sensualità verace ha conquistato tutti, guadagnandosi un seguito fedele di ammiratori. Parliamo della celebre Miss di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri.

Un nome azzeccatissimo, quello di scena, della showgirl romana, che è da tempo l’autentica mattatrice del quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma è popolato da molte altre presenze femminili che è difficile ignorare, ma la capofila assoluta è lei, che tiene sempre banco e che praticamente in ogni puntata regala sprazzi seducenti e irresistibili.

Claudia è una delle ragioni del successo della trasmissione, che si basa su un gioco dal format estremamente avvincente e divertente, ma che ha una evidente marcia in più nella bellezza da capogiro della Ruggeri e delle sue colleghe che illumina la fascia preserale. La fine di un’altra stagione di Avanti un Altro è stata salutata inevitabilmente con un po’ di tristezza dagli appassionati, ma come ben sappiamo adesso inizia un altro momento davvero indimenticabile. E cioè quello in cui la Miss darà libero sfogo alla sua sensualità incontenibile, mettendo in mostra una fisicità statuaria lungo tutta la stagione estiva.

Claudia Ruggeri, l’estate inizia alla grandissima: pronti a panorami da sogno

Manca un mese al via ‘ufficiale’ dell’estate, ma le lunghe vacanze di Claudia sono già cominciate. E lo hanno fatto a dir poco alla grande, a giudicare da questo scatto.

Il filtro in bianco e nero è uno di quelli che maggiormente esalta la figura sinuosa e suadente della Miss. Che in primo piano sfodera la consueta scollatura avvolgente ed esplosiva, una visione capace di oscurare, alle proprie spalle, quello che pure sarebbe un panorama memorabile. Vale a dire, quello celebre della baia di Polignano a Mare, una delle località balneari più caratteristiche non solo della Puglia ma anche di tutta l’Italia. Dovunque andrà, in ogni caso, Claudia ruberà la scena e lascerà il segno. Autentica regina delle spiagge, questo si prepara ad essere, per la gioia di tutti i suoi numerosissimi ammiratori su Instagram (oltre un milione e 300 mila followers), che non perdono tempo a riempirla di complimenti e di like.