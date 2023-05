Dybala con la clausola e non solo: fulmine Pochettino in Serie A

Il Chelsea è una delle squadre più attive sul calciomercato degli ultimi anni. I Blues non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

La stagione del Chelsea è stata molto al di sotto delle aspettative. Il club londinese ha vissuto lo scorso anno il cambio proprietà e il nuovo patron Boehly si è letteralmente scatenato sul mercato. Milioni su milioni talvolta esagerando e talvolta investimenti senza una logica ben precisa. Ora le cose potrebbero cambiare.

Il Chelsea finirà questa stagione nell’anonimato assoluto. Il prossimo anno non ci saranno coppe e la società è pronta a ripartire dal tecnico argentino Mauricio Pochettino. L’ex Psg e Tottenham avrà ‘carta bianca’ sul mercato e i Blues sono pronti a irrompere (nuovamente) sul mercato, intervenendo stavolta anche sul mercato della Serie A.

Pochettino vuole risolvere le problematiche principali del club, intervenendo soprattutto sul reparto offensivo. Havertz, Joao Felix e Werner non danno grosse garanzie ed il tecnico sarebbe pronto a richiedere rinforzi. Acquisti provenienti dalla Serie A e suoi noti connazionali. In primo luogo i Blues appaiono molto interessati a Paulo Dybala, attaccante di proprietà della Roma. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 12 milioni e per il Chelsea non sarebbe un problema pagarla.

Chelsea, non solo Dybala dalla Serie A

Il club londinese ha le armi per convincere Paulo a venire a giocare in Premier senza Champions, complice sia un lauto ingaggio che il ruolo di Pochettino, connazionale della Joya. Ma Dybala potrebbe arrivare a Londra, insieme ad un altro campione del mondo della nostra Serie A. Secondo quanto riporta Fichajes il club inglese avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter e candidato ad essere la nuova punta del club londinese. Pochettino è consapevole che la squadra ha bisogno di un centravanti e lo avrebbe individuato nel bomber nerazzurro. Da non scartare, riporta il quotidiano, l’ipotesi di uno scambio con Romelu Lukaku come parziale contropartita. I tifosi nerazzurri fanno ad ogni modo gli scongiuri, consapevoli delle casse quasi illimitate del club inglese.

Una coppia d’attacco tutta argentina per ripartire e riportare il Chelsea dove merita. Pochettino ha le idee chiare ed i Blues sono scatenati: oltre a questi il club inglese starebbe pensando infatti anche al centrocampista MacAllister, giocatore del Brighton che piace anche a Liverpool e Manchester United. Un Chelsea scatenato, pronto a intervenire nuovamente sul mercato. Sarà una sessione estiva ‘selvaggia’ con i Blues pronti a saccheggiare la nostra Serie A.