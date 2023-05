Icardi, nuova amante? “Ci siamo visti”: foto da urlo

Confermando in quakche modo le voci dell’ultima settimana, la nuova (presunta) fiamma di Mauro Icardi esce allo scoperto

Ora torna tutto. Ora si spiegano tante cose. Ci eravamo lasciati, all’inizio della terza settimana di maggio, raccontandovi le paturnie amorose della coppia più chiacchierata e cliccata del web: quella composta da Mauro Icardi e Wanda Nara. L’ex attaccante dell’Inter era stato protagonista di un paio di feroci polemiche con un noto giornalista di Gosspieame – un giornale che va a spulciare nella vita privata dei VIP – e con una figura leggendaria della TV argentina. Entrambi lo accusavano rispettivamente di continuare a tradire e di aver tradito – leggi la liason con la China Suarez – la moglie Wanda Nara. Ma andiamo con ordine.

L’influencer Pochi aveva candidamente e con sicurezza affermato di avere delle prove di una nuova scappatella del giocatore. Invece Moria Casàn, la leggendaria attrice argentina ormai 76enne, aveva rivangato il tradimento di un anno e mezzo fa, aggiungendo anche che a detta sua l’attaccante è succube della personalità della moglie.

Ad entrambi Maurito aveva risposto con veeemenza dal suo account Instagram, negando sia le presunte ‘malefatte’ del passato ma soprattutto quelle del presente. Almeno in uno dei due casi però, e parliamo delle voci che si riferiscono al presente, qualcuno ha parlato con Pochi. Sì, proprio lei. Quella che ha raccontato all’influencer, per filo e per segno, di un incontro avvenuto col calciatore a fine marzo, a Buenos Aires. Lei si chiama Candela Lecce, ed è una 23enne modella originaria di Rosario – curiosamente la stessa città natale di Mauro -. Oltre ad essere oggettivamente bellissima, la TikToker sarebbe la nuova pietra dello scandalo nella turbolenta relazione tra Wanda e il marito.

“Ci siamo visti”: esplode la bomba nella vita privata di Icardi

La giovane argentina ha raccontato delle difficoltà e dei timori del calciatore di farsi vedere in pubblico in un loro inconto che sarebbe avvebuto nella capitale argentina a fine marzo. Tra telefonate segrete, blocchi di account Instagram e non solo, e appartamenti in cui i due avrebbero dovuto vedersi – almeno in un’occasione, ha dichiarato Candela, Icardi era presente eccome – la modella ha ammesso di averlo visto. Riferendo per l’appunto il tutto a Pochi. Il cerchio, rispetto alle accuse di qualche giorno prima, si sarebbe dunque chiuso. Il calciatore sembra all’angolo, anche a causa delle recenti dichiarazioni della moglie, comunque antecedenti all’intervista della rivale.

Resta infatti celebre la conferma, datata esattamente a metà tra le accuse dell’influencer e le rivelazioni della bellissima 23enne albiceleste, di Wanda sul fatto che i due siano ormai separati. Con l’ammissione – o decisione unilaterale che sia – emersa nel corso di una diretta Instagram in cui era presente anche la sorella Zaira, Wanda ha forse preferito passare direttamente alle vie di fatto piuttosto che polemizzare sui social come fatto nel caso China Suarez.