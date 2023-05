Incubo Juventus: se ne va il primo big

Il calciomercato della Juventus passerà da una cessione davvero importante: il big, a queste condizioni, è pronto a dire subito addio

Sono ore difficili quelle che la Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. I bianconeri, ora come ora, sono già proiettati all’imminente sessione di calciomercato estivo che rivoluzionerà la rosa nelle mani del ‘Conte Max’.

In difesa è certa la partenza a parametro zero di Juan Cuadrado che ha deciso con il club torinese di non prolungare l’accordo in scadenza il prossimo giugno. Attenzione, in mediana, a due situazione molto diverse tra loro. La prima legata a Leandro Paredes che, dopo aver deluso in questi quasi dodici mesi alla Juventus, tornerà al PSG al rientro dal prestito i bianconero. La seconda, invece, riguarda uno dei pupilli dell’allenatore livornese. Perché rimane in forte bilico il futuro di Adrien Rabiot. Dopo l’eliminazione amarissima dalla semifinale di Europa League per mano del Siviglia, il centrocampista francese comincia ad aver ben chiaro il suo futuro.

Rabiot-Juventus, ecco da cosa dipenderà l’addio

Molto probabilmente, infatti, l’ex PSG lascerà la Juventus. Ma andiamo con ordine. Perchè Rabiot è diventato in breve tempo un cardine praticamente insostituibile per Massimiliano Allegri e la Juventus sta davvero facendo di tutto per accontentare l’allenatore provando a trattenere Rabiot oltre il prossimo giugno.

Il contratto del talento transalpino scadrà il 30 giugno 2023 e di rinnovo – ormai da mesi – si parla con costanza. Finora però non si è mai arrivati ad un punto di incontro. In realtà, la sensazione è che il giocatore possa effettivamente salutare la ‘Vecchia Signora’ da svincolato. Proprio come sposò il progetto Juventus nel luglio 2019.

C’è però una speranza che, seppur flebile, potrebbe dare una mano alla Juve. La permanenza, con annesso rinnovo, di Rabiot a Torino è strettamente legata alla decisione della Corte di Appello Federale riguardo la penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie.

I bianconeri sembrano adesso tuttavia destinati ad incassare una nuova penalizzazione che inevitabilmente dovrebbe allontanarli definitivamente dalla partecipazione alle prossime coppe europee. Uno scenario che sarebbe ritenuto inaccettabile da Rabiot che – nel pieno della maturità – non vorrebbe sprecare tempo senza potersi mettere in mostra anche in ambito europeo. Se la qualificazione alla prossima Champions League sul campo, in questo momento, pare ormai ad un passo, non è escluso che tutto possa cambiare drasticamanete allontanando per sempre Rabiot dai colori bianconeri.

Nei prossimi giorni arriverà il verdetto. In ottica poi di eventuali ricorsi, darà comunque un quadro quasi definitivo di quello che sarà il futuro della Juventus e le ambizioni da mettere sul rettangolo verde nella stagione 2023/24. Intanto il centrocampista di Saint-Maurice è sempre più orientato a cambiare aria approdando in uno dei top club europei pronti a scommettere su di lui: in pole position vi sarebbe il Manchester United, in piena ricostruzione e da tempo interessato alla firma di Rabiot.