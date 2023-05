Milan tradito, Diaz si trasferisce in un’altra Big: non è il Real Madrid

Tradimento in arrivo in casa Milan con Brahim Diaz pronto a lasciare i rossoneri in vista della prossima stagione.

Il Milan rischia di perdere una delle pedine più importanti della rosa. Brahim Diaz è finito nel mirino di un’altra big e potrebbe salutare i rossoneri alla fine del campionato in corso.

Il calciomercato è ormai alle porte e le squadre stanno programmando già da tempo i movimenti per l’estate con l’obiettivo di rinforzare le proprie rose. Il Milan dovrà fare i conti con alcuni possibili addii che andrebbero a rivoluzionare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tra questi c’è quello di Brahim Diaz. Il centrocampista offensivo spagnolo è di proprietà del Real Madrid con il Milan che potrebbe riscattare il cartellino per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. Il club iberico però potrebbe riportare il giocatore a casa versando nelle casse rossonere 27 milioni.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Brahim Diaz

Il numero 10 della squadra di Stefano Pioli potrebbe proseguire la sua carriera al Borussia Dortmund. Brahim Diaz potrebbe infatti entrare come parziale contropartita nella trattativa che potrebbe portare Bellingham al Real Madrid.

Gli spagnoli vorrebbero infatti abbassare le richieste economiche del club tedesco inserendo il giocatore classe 1999 nell’affare. Il Real Madrid vuole fortemente il classe 2003 e, stando a quanto affermato da Cadena Ser, Brahim Diaz sarebbe la pedina da sacrificare per arrivare alla stella dei gialloneri. Una trattativa che andrebbe a penalizzare il Milan che non potrebbe fare nulla di fronte al contro riscatto da parte del Real Madrid.

Maldini e Massara hanno però l’intenzione di parlare con il club allenato da Carlo Ancelotti per provare a trovare un’intesa e trattenere a titolo definitivo il numero 10 rossonero. Molto dipenderà anche dalla volontà stessa di Brahim Diaz che ha più volte affermato di trovarsi molto bene in rossonero soprattutto ora che ha trovato continuità ed un posto da titolare alla corte di Stefano Pioli.

Un intreccio di calciomercato che con ogni probabilità verrà sciolto solamente alla fine della stagione in corso. Il futuro dello spagnolo inciderà probabilmente anche su quello di Charles De Ketelaere. Il belga ha profondamente deluso in questa stagione e non è da escludere una sua partenza in prestito per la prossima stagione. In caso di addio di Brahim Diaz però, il Milan dovrebbe ragionare sul futuro del classe 2001 per non perdere in un colpo solo i due trequartisti a disposizione di Pioli.