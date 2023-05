Napoli-Fiorentina, l’affare si fa: regalo scudetto

Il Napoli ha ormai chiuso la stagione e vuole solo concludere al meglio il campionato. Poi sarà testa al calciomercato.

Dopo 33 anni di attesa il Napoli di Luciano Spalletti ha finalmente trionfato, vincendo uno scudetto in maniera molto inattesa. Il club azzurro non partiva sicuramente tra i favoriti ad inizio stagione, ma ha sorpreso tutti con un’annata da record, che difficilmente verrà dimenticata.

La capolista della Serie A è riuscita nell’impresa di rivoluzionare la rosa e allo stesso tempo vincere lanciando giovani sorprese. Il club partenopeo ha ottenuto anche il miglior risultato della propria storia in Europa, ottenendo i Quarti di finale di Champions League. Ovviamente dopo queste stagioni le big europee prendono d’assalto i calciatori della squadra rivelazione e anche per il Napoli sarà probabilmente la stessa cosa.

Uno dei calciatori rivelazione della stagione è il coreano Kim Min-Jae. Il club azzurro ha ingaggiato il giocatore la scorsa estate, acquistandolo come sostituto di Koulibaly e pagando la clausola al Fenerbahce. Il giocatore coreano ha sorpreso tutti fin dalle prime giornate ed è stato uno dei protagonisti dello scudetto. Il giocatore ha però una clausola di rescissione e potrebbe partire al termine di questa stagione, un anno dopo il suo arrivo. Sul calciatore c’è il Manchester United, pronto a pagare una clausola di oltre 50 milioni di euro. Il club azzurro per questo si guarda intorno ed è pronto a individuare il sostituto.

Napoli, al posto di Kim un big della Serie A

Diverse big europee sono sulle tracce dei calciatori partenopei e Kim è senza dubbio uno dei più richiesti. Lo United, soprattutto in caso di Champions, punta il coreano e il Napoli può solo ‘arrendersi’ al pagamento della clausola. Senza dubbio però la società incasserà un bel tesoretto (tra l’altro grande plusvalenza dopo solo un anno) e il Napoli ha già individuato il sostituto. Il club partenopeo è pronto a sferrare un affondo per il calciatore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Dopo anni il centrale serbo sembra finalmente pronto per il salto in una big.

Nelle ultime sessioni di calciomercato più volte Milenkovic è stato accostato alle big italiane. Dalla Juventus fino all’Inter ed ora sul giocatore gigliato c’è il Napoli. Il calciatore ha rinnovato la scorsa estate e in tanti sottolinearono il gesto del centrale, in scadenza e che si legò alla Viola. Ora la società potrebbe ‘ricambiare’ cedendo il calciatore ad una buona cifra e lanciandolo finalmente in una big.