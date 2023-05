Ribaltone sulla panchina e in porta: il numero 1 del Chelsea pronto a sbarcare in Serie A per giocare la Champions League

Impresa del calcio italiano che ha piazzato tre suoi team nelle tre finali europee. All’Inter che dopo il trionfo nell’Euroderby contenderà la “Coppa dalle grandi orecchie” al Manchester City, si sono aggiunte la Roma, in finale di Europa League contro il Siviglia, e la sorprendente Fiorentina che sogna di emulare quanto fatto dai giallorossi nella scorsa stagione: vincere la finale di Conference in League contro il West Ham.

Exploit a dir poco storico quello dei viola. La Fiorentina è il primo club ad aver raggiunto almeno una volta la finale in tutte le quattro competizioni Uefa (Coppa dei Campioni/Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa/Europa League e Conference League).

Un clamoroso risultato che riscatta l’immagine del calcio italiano offuscata dal flop della mancata qualificazione della Nazionale alla fase finale dei Mondiali in Qatar e che rende la Serie A più attrattiva nei confronti dei top player. Insomma, il nostro massimo campionato non è più la “cenerentola” tra le cinque principali Leghe tanto che il numero 1 del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, prende in seria considerazione l’eventuale sbarco in Serie A.

Kepa in Italia, è l’obiettivo numero uno

Il portiere 27enne del Chelsea, infatti, pur essendo ritornato titolare, non ha la certezza della titolarità anche nella prossima stagione visto che il tecnico in pectore dei blues, Mauricio Pochettino, gli preferirebbe il connazionale Emiliano Dibu Martínez, attualmente in forza all’Aston Villa.

Dunque, con tale incognita nel suo futuro Kepa si guarda intorno, attento, in particolare, all’opportunità che potrebbe aprirsi se andasse in porto la trattativa tra il Chelsea e l’Inter per Andrè Onana. I blues per il numero 1 nerazzurro mettono sul piatto 25 milioni cash più il prestito di Kalidou Koulibaly e il rinnovo di quello di Romelu Lukaku. Un’offerta quasi irrinunciabile per il club nerazzurro perché, tra l’altro, gli consentirebbe di colmare con un più che degno sostituto il vuoto che lascerà nella retroguardia nerazzurra l’imminente partenza di Milan Skriniar.

E in questo incrocio di mercato lungo l’asse Chelsea-Inter la tessera che completerebbe il puzzle potrebbe essere proprio il 27enne portiere spagnolo. Da tempi non sospetti molto stimato dal club nerazzurro, Kepa è in pole position per raccogliere l’eredità dell’estremo difensore camerunense. Con il Chelsea, dopo una stagione fallimentare, fuori da tutte le Coppe europee, l’opzione Inter è molto gradita al numero 1 dei blues in quanto i nerazzurri gli darebbero la possibilità di giocare in Champions League, palcoscenico al quale, visto che è nel pieno della maturità agonistica, non vuole rinunciare.