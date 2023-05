Serie A, si ritira ex protagonista di una Big: comunicato ufficiale

È arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo per un altro ex protagonista della Serie A, c’è l’ufficialità.

Per tutti i calciatori prima o poi giunge il momento del ritiro. Qualcuno ne è spaventato, qualcun’altro prende la decisione con estrema serenità, continuando magari il suo percorso all’interno del mondo del pallone ma con un altro ruolo. Diverse ovviamente anche le reazioni del pubblico in base a cosa ha lasciato il giocatore di turno alla propria squadra o al proprio campionato.

Più di qualche giocatore magari si è ritrovato a fornire prestazioni superlative in un determinato club, diventandone un pilastro oltre che guadagnare lo status di idolo dei tifosi, mentre in altre piazze ha lasciato ricordi agrodolci che suscitano reazioni un po’ diverse. Non ci sarebbe dunque da stupirsi se in questo caso i fan della Roma dovessero addirittura prendere con ironia la notizia, discorso invece diverso per i fan dell’Ajax.

È arrivata infatti l’ufficialità: Maarten Stekelenburg ha deciso di appendere gli scarpini, o in questo caso i guantoni, al chiodo. Una notizia che ha fatto parecchio rumore in Olanda, dove si è costruito la sua carriera. Altrove invece è giunta passando un po’ in sordina. L’estremo difensore nativo di Haarlem è un prodotto del vivaio dell’Ajax, squadra nella quale tutt’ora gioca e che gli tributerà gli onori del caso dopo il match con l’Utrech, quando calerà definitivamente il sipario.

L’ex protagonista della Roma si ritira ufficialmente

Stekelenburg intorno al 2010 sembrava potenzialmente un estremo difensore destinato ormai a compiere quell’ultimo step per approdare in una squadra ambiziosa e blasonata. Nell’estate del 2011 è uno dei pezzi forti sul mercato. Ventinove anni, 203 presenze in campionato con l’Ajax e 52 tra Champions ed Europa League, tutto sembrava pronto per scalare l’ultimo gradino e andarsi a giocare qualcosa di importante. Lo acquista la Roma per circa sette milioni di euro.

L’impatto però non è dei migliori. In giallorosso arrivano tantissime critiche per le sue prestazioni, sembrando proprio inadatto al calcio italiano. Ranieri talvolta gli preferisce Lobont, mentre Zeman addirittura opta per Goicoechea, che finisce con il fare addirittura peggio ridando una chance così al nazionale olandese.

Occasione però che non viene sfruttata. Finisce quindi sul mercato girando per Fulham, Monaco ed Everton senza mai ritrovare quella sicurezza mostrata nella terra natia.

Il posto in nazionale è perso e l’ultimo step è fallito. Torna quindi in patria e all’Ajax riesce almeno a ritagliarsi un finale glorioso, trovando spazio nelle ultime due stagioni nonostante l’età. A 40 anni superati ha così deciso di dire stop, per una carriera ottima in patria e amara fuori. Vedremo cosa deciderà di fare “da grande”, intanto Stekelenburg si godrà la passerella davanti ai tifosi che lo hanno visto crescere.