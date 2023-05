Torna proprio lui sulla panchina del Napoli: prende il posto di Spalletti

Luciano Spalletti, il futuro sulla panchina del Napoli è a rischio: potrebbe tornare un grande ex, partiti già i contatti

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli è appeso ad un filo. Tra il tecnico azzurro, protagonista del terzo scudetto del Napoli, ed il presidente De Laurentiis è grande gelo. Eppure solo una settimana fa i due si incontrarono a cena, alla presenza dell’Ad Chiavelli – l’uomo dei contratti del club.

Facce sorridenti e felici all’uscita di un noto ristorante del centro. Da allora, però, il nulla. Il tecnico non era presente alla conferenza stampa di presentazione del ritiro a Dimaro del prossimo luglio ed il patron ha dribblato ogni possibile domanda sul caso allenatore, parlando di futuro in maniera generica e di cena di ringraziamento nei confronti dell’allenatore.

Spalletti è felicissimo del titolo vinto in azzurro e di aver regalato una gioia ad una città intera, ad una tifoseria che aspettava da 33 anni per esplodere di passione. Al contempo, però, è molto interessato al progetto. Vuole ampie garanzie e rassicurazioni sul fatto che il Napoli possa proseguire nel suo essere competitivo, difendendo lo scudetto appena conquistato e provando ad andare avanti il più possibile in Champions League.

Spalletti, addio Napoli: in azzurro torna un grande ex

Al momento la situazione tra il tecnico ed il patron è tutta in divenire; stando a quanto afferma “La Repubblica”, il tecnico addirittura non avrebbe accettato la proposta di rinnovo offerta dal presidente. Una decisione, questa, che potrebbe anche non implicare sul futuro della prossima stagione.

Sopo l’estensione dell’attuale accordo, infatti, il contratto di Spalletti con il Napoli ha scadenza nel gugno del 2024. De Laurentiis, però, si sta preparando anche al peggio. Se, infatti, nelle prossime settimane non riuscirà a ricucire lo strappo con il tecnico dello scudetto, allora sarà costretto a guardarsi intorno affidando la panchina ad un nuovo allenatore.

In questo senso, sarebbero già partiti alcuni contatti esplorativi con diversi tecnici. Tra questi, anche con un grande ex che a Napoli ha decisamente lasciato il segno. Si tratta dello spagnolo Rafa Benitez, con cui i rapporti sono più che ottimi. L’ex Liverpool ed Everton – tra le altre – diede il via all’internazionalizzazione del Napoli ed ha nel suo palmares la Champions League vinta proprio con i Reds al quale strizza l’occhio il patron.

Benitez, peraltro, conosce bene la piazza ed a Napoli ha già vinto; una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana oltre alla semifinale di Europa League raggiunta. E chissà che in azzurro non si possa vedere un Benitez-bis, con lo spagnolo che adotta anche un modulo di gioco simile a quello di Spalletti.