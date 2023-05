Un compleanno bollente: Elettra Lamborghini è da bollino rosso

Elettra Lamborghini festeggia il suo compleanno in maniera decisamente speciale per gli ammiratori: lo scatto che seduce in un lampo

Negli ultimi anni, come modella, influencer, cantante, personaggio televisivo, e chi più ne ha più ne metta, è stata indubbiamente uno dei personaggi di maggior rilievo nel mondo dello spettacolo italiano. Una fama ben meritata e che continua a crescere, quella di Elettra Lamborghini.

Un personaggio decisamente non banale, la ricca ereditiera, che ha deciso di non rimanere all’ombra del prestigioso nome di famiglia e di darsi da fare per sfondare nello showbusiness. Ci è riuscita, eccome, e non è un caso che oggi si parli di lei come uno dei personaggi italiani più celebri in assoluto. Talmente tanto da essere la prima italiana a meritarsi una propria statua di cera nel celebre museo di Madame Thussauds.

Elettra è largamente uno dei personaggi più cliccati sul web e la cosa non sorprende. Su Instagram, ha un seguito di oltre 7 milioni e 200 mila followers. Naturale, vista la sua visibilità a tutti i livelli, per non parlare del suo fascino esplosivo, già diventato iconico grazie a curve veraci e incontenibili che tolgono sempre il respiro agli ammiratori. Il risultato, in termini di like e commenti da parte della platea, è sempre garantito e non potrebbe essere altrimenti.

Elettra Lamborghini, il compleanno è il suo ma il regalo lo fa lei

Sono giorni oltretutto assai speciali per Elettra. Mercoledì 17 maggio, infatti, ha compiuto il suo 29esimo compleanno. Una ricorrenza festeggiata con una enorme torta, ma con un doppio regalo agli ammiratori, tutto da gustare.

Dietro la torta infatti si intuisce la solita silhouette prorompente di Elettra, con un abito che incornicia alla perfezione le sue curve. Il suo sguardo e il suo sorriso radioso conquistano ulteriormente, e c’è una ragione in più dietro la sua felicità. Vale a dire, l’uscita, dopo due anni di lavoro, del suo nuovo disco, Elettraton. Lo annuncia con grande entusiasmo, spiegando che la data di diffusione al pubblico sarà venerdì 2 giugno. Un appuntamento che di sicuro i fan più sfegatati di Elettra non potranno certo mancare. I complimenti arrivano rapidamente, i messaggi d’ammirazione e d’amore non mancano mai così come i like. E dunque, con questo nuovo disco, per l’ennesima estate ci prepariamo a ballare sulle sue note.