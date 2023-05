Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso: lo riporta a Napoli. In casa azzurra cambia tutto, nuovo colpo di mercato

Il Napoli Campione d’Italia potrebbe cambiare pelle nella prossima stagione. A livello di squadra tra le stelle decisive per il titolo il solo Kim è dstinato a partire, perché nel suo contratto è presente una clausola di rescissione che il Manchester United è pronto ad esercitare.

Kvaratskhelia ed Osimhen sono stati blindati a più riprese dal patron, anche se il nigeriano potrebbe andare via in caso di offerta “impossibile da rifiutare”, da circa 150 milioni di euro. Se è nebuloso il futuro di Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza di contratto nel 2024 e con i discorsi per il rinnovo non ancora iniziati, sembra segnato quello di Demme e Ndombélé. Il francese non sarà riscattato e tornerà al Tottenham, l’ex Lipsia partirà alla ricerca di maggior minutaggio.

Il grande dubbio, però, riguarda anche e soprattutto la guida tecnica. Cristiano Giuntoli sembra destinato alla Juve e nei prossimi giorni chiederà al patron De Laurentiis di essere liberato per sposare il progetto bianconero. E grandi incognite anche per quanto riguarda Luciano Spalletti. Continuano le frecciate a distanza tra i due, in attesa che si renda chiara e pubblica la situazione.

Napoli, De Laurentiis pronto ad un grande ritorno: arriva il colpo

Il patron vorrebbe tenere il tecnico che gli ha regalato il primo scudetto della sua gestione, il terzo nella storia del club; in più di un’occasione, anche recentemente, lo ha elogiato senza giri di parole svelando la sua ammirazione per il toscano. Al contempo ha anche ammesso come non voglia tarpare le ali a nessuno, lasciando intendere come sia deciso ad andare via.

E Spalletti sembra dubbioso sul prosieguo della sua avventura, pur spiegando come tutto sia stato deciso nella cena tra i due andata in scena venerdì 12 maggio. I tifosi sono in ansia ed in attesa ma intanto già spuntano i primi nomi per una sua eventuale successione in panchina.

Tra questi, anche quello di un tecnico che ha già vestito l’azzurro. Si tratta di Rafa Benitez, al momento senza squadra. Lo spagnolo è stato il primo a regalare un tocco di internazionalizzazione al club azzurro, portando in azzurro i vari Reina, Albiol, Callejon ed Higuain. Due i trofei conquistati ed una semifinale di Europa League in azzurro per Rafa che in carriera ha anche vinto la Champions League con il Liverpool.

I rapporti tra ADL e Benitez sono ottimi ed il patron riporterebbe volentieri a Napoli lo spagnolo ma con una figura diversa. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, Rafa non si siederebbe in panchina ma avrebbe pieni poteri nel ruolo di direttore dell’area tecnica. Una sorta di supervisore con un tecnico emergente in panchina, quel Vincenzo Italiano che tanto piace al patron.