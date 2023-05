Esonero Allegri, stavolta ci siamo: cosa succede alla Juve

La Juventus non sta vivendo un buon momento, dopo le ultime gare, e Massimiliano Allegri finisce nuovamente sul banco degli imputati, per quanto accaduto

I bianconeri arrivano dalla cocente eliminazione in Europa League, ai tempi supplementari, contro il Siviglia a causa dei due gol di ex calciatori della nostra Serie A, Erik Lamela e Suso.

L’eliminazione dall’Europa League della Juventus, in semifinale contro il Siviglia, a un passo dall’atto conclusivo di Budapest sta facendo tremare i tifosi bianconeri. La situazione, infatti, non è idilliaca in attesa che la giustizia sportiva, il 22 maggio, si pronunci su una nuova penalizzazione per la squadra piemontese.

Juventus, via Massimiliano Allegri a fine stagione?

In queste ore si sta parlando di un possibile addio di Massimiliano Allegri, alla Juventus, dopo il temine di questa stagione. La situazione sembrerebbe difficilmente percorribile per il suo ingaggio e per la durata del suo contratto, ancora in essere, che vincola la società bianconera a pagare una clausola o a pagare l’intero ingaggio, in caso di esonero. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, però, per la panchina della Juventus ci sarebbe anche Luciano Spalletti, che seguirebbe Cristiano Giuntoli nel suo viaggio che dovrebbe fare da Napoli a Torino.

In queste ultime stagioni Luciano Spalletti si è preso grandi rivincite, soprattutto contro coloro che lo etichettavano come eterno secondo, nelle sue annate alla guida della Roma. Il tecnico nativo di Certaldo dopo aver vinto tutto in Russia, alla guida dello Zenit San Pietroburgo, è tornato in Italia e si è preso il grande merito di riportare l’Inter dopo anni in Champions League, lo ha fatto per due stagioni di fila. Il toscano, poi, ha lasciato in attesa di una nuova chiamata, che è arrivata da Napoli per questa stagione, culminata a sorpresa con la vittoria dello Scudetto numero 3. La cavalcata dei partenopei è stata a sorpresa per quanto si analizzava a inizio stagione, ma totalmente meritata dopo 9 mesi di dominio totale, di fatto senza avversari per la conquista del campionato di Serie A.

Un passaggio alla Juventus, come si sta sentendo in queste settimane, sarebbe l’ennesima sfida della sua vita, della sua carriera professionale all’interno del mondo del calcio. Sicuramente sarebbe una sfida affascinante ma difficile, anche per le problematiche che la Vecchia Signora sta affrontando in questa stagione dopo l’addio di tutto il pacchetto societario.