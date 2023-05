Juve, Napoli e Inter hanno paura: se li prende il Real Madrid

La stagione del Real Madrid è terminata nel peggiore dei modi. I tifosi Blancos non hanno gradito affatto e ora urge una soluzione.

Lo 0-4 di Manchester è ancora impresso nella mente del Real Madrid e di tutti i suoi tifosi, consapevoli di aver vissuto una delle peggiori serate della propria storia recente. Il club spagnolo non ha vissuto una grande annata e potrebbe cosi correre ai ripari.

Il presidente del Real Florentino Perez è apparso infuriato dopo la sfida contro i Citizens e avrebbe già analizzato la questione. Da Ancelotti fino ai calciatori, nessuno ne è uscito realmente indenne e a fine anno potrebbe esserci una rivoluzione. L’allenatore di Reggiolo potrebbe dire addio e la società potrebbe continuare il processo di ringiovanimento attuato negli ultimi anni e questa volta potrebbe intervenire anche nel ruolo di centravanti.

Karim Benzema ha fatto la storia del Real e della Champions negli ultimi anni, ma in questo 2023 le cose non sono andate allo stesso modo. Benzema ha avuto diversi problemi fisici che hanno rallentato la squadra, sia in campionato che in Europa. Nel doppio confronto contro la squadra di Guardiola l’attaccante franco algerino non è mai stato davvero pericoloso, vittima probabilmente di una condizione tutt’altro che ottimale. Perez vuole guardare avanti anche nel ruolo di attaccante e ora guarda con attenzione in Serie A.

Real Madrid, tre big della Serie A nel mirino

Come riporta El Nacional il patron del club madrileno avrebbe stilato una lista di dieci nome per trovare l’attaccante del futuro del Real Madrid. Dal sogno Harry Kane fino all’opzione low cost Firmino e Perez avrebbe sondato anche i giovani talenti Jonathan David e Kolo Muani. Oltre loro, il Real ha messo nel mirino tre stelle della Serie A, tre big di Napoli, Inter e Juventus. I nomi in questione sono nello specifico Victor Osimhen, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. I primi due guidano la classifica dei cannonieri in Serie A e hanno elevato alla grande la stagione dei rispettivi club, diversa la situazione per il bomber serbo, in costante difficoltà e in rotta di collisione con il tecnico della Juventus Allegri.

Quel che è certo è che il Real Madrid è pronto a investire un tesoretto sul mercato per il ruolo di attaccante e guarda con attenzione alle tre big nostrane. D’altronde nessuno dei calciatori citati è totalmente incedibile ed in caso di grande offerta potrebbe quindi partire. Poi quando chiama un top club come il Real, nessuno è indenne al fascino della ‘Camiseta bianca‘.