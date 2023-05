Ma quale Juve! C’è solo il Psg

La Juventus inizia a pensare alla prossima stagione dopo il fallimento europeo e la deludente stagione: sfuma un vecchio obiettivo che vuole andare al Paris Saint Germain

La stagione della Juventus è stata ricca di pochi alti e di molti bassi. Non solo per le prestazioni in campo ma anche per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club. A fine maggio ci saranno i provvedimenti della Giustizia Sportiva e inoltre la società è stata deferita anche per il caso stipendi. Settimane dure per i bianconeri che si leccano le ferite per la finale di Europa League sfumata. Non ci sarà il derby italiano a Budapest poiché la Roma troverà di fronte a sé il Siviglia di Monchi. I bianconeri sono usciti sconfitti dalla Spagna per 2-1 con un gol dell’ex giallorosso Erik Lamela.

Eliminazione che si aggiunge a quella in Coppa Italia contro l’Inter e quella disastrosa ai gironi di Champions League. Capitolo Coppa dei Campioni: i bianconeri al momento occupano stabilmente le prime 4 posizioni, ma una penalizzazione potrebbe rovesciare tutto e far finire la squadra di Allegri nel baratro. Senza la qualificazione alla principale competizione europea sarà molto complicato fare un mercato di livello per ridurre il gap col Napoli. Inoltre è sfumato un vecchio pallino della Juventus.

Juventus, addio ad un centrocampista: lo vuole il Paris Saint Germain

Difficile avere a che fare con il Paris Saint Germain in campo, ma soprattutto fuori. La società parigina è una superpotenza mondiale e non conosce rivali quando si tratta di comprare un calciatore. La stagione però è stata molto complicata. Il cammino in Champions League è stato un disastro totale con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Inoltre la situazione i tifosi si sono scagliati contro Messi a causa di alcuni comportamenti che non sono piaciuti. Il campione argentino se ne andrà e Campos è alla ricerca di nuovi giocatori.

Il nuovo obiettivo è un vecchio pallino di Juventus e Inter che ora non hanno le risorse economiche per permetterselo. Il PSG punta forte su Bernardo Silva. Il portoghese è finito sul taccuino dei dirigenti francesi e può essere il grande colpo di mercato dell’estate. È valutato oltre 100 milioni di euro e ha deciso l’ultima semifinale con una doppietta contro il Real Madrid. Adesso si giocherà la finale con l’Inter e poi potrebbe decidere di cambiare aria. Guardiola vuole tenerlo, ma i soldi del Paris Saint Germain possono far vacillare chiunque.