Sostituto Spalletti, spunta un colpo di scena per Napoli

Dalla gioia ed euforia per aver riportato lo scudetto a Napoli alla rottura: Spalletti e De Laurentiis, colpo di scena

Secondo quanto riportato da più fonti pare che le cose tra i due non stiano andando affatto nel migliore dei modi. A questo punto non è assolutamente da scartare l’ipotesi che il mister di Certaldo possa fare le valigie. Magari approdare in quella Juventus dove attendono anche un altro “azzurro”: si tratta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Sulla questione che riguarda l’allenatore, però, lo stesso numero uno partenopeo non vuole assolutamente farsi trovare impreparato. Tanto è vero che ha già inserito, nella sua lista dei desideri, il nome del prossimo manager della squadra per la prossima stagione. Si tratterebbe di un clamoroso colpo di scena.

Napoli, colpo di scena: De Laurentiis punta al grande ritorno

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo è quello che cantava il mitico Antonello Venditti nella sua “Amici Mai“. Già, chissà ora però quale è effettivamente il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti. Per molti, infatti, pare che l’avventura partenopea del mister toscano sia giunta alla conclusione. Di sicuro chi è un vero amico del presidente (come confermato in più di una occasione da quest’ultimo) è un ex allenatore che ha già guidato la squadra azzurra per due stagioni. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno.

Il nome è quello di Rafa Benitez. Grazie al manager spagnolo il Napoli ha avuto quel tocco di “internazionalità” con acquisti di spessore e, soprattutto di valore. Qualche esempio? Raul Albiol. José Callejon, Dries Mertens, Gonzalo Higuain e molti altri ancora. In questo momento è attualmente svincolato ed alla ricerca di una panchina. Un nuovo progetto da cui iniziare. Nel caso in cui davvero Spalletti dovesse andare via allora De Laurentiis già sa molto bene a chi contattare.

Il nativo di Madrid non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare, un giorno, nel capoluogo campano. Anche con un altro ruolo. Questa volta, però, potrebbe farlo ancora da allenatore. Anche se, almeno per il momento, questa è una idea da parte del presidente. In primis, però, vuole capire che intenzioni ha Spalletti. Il desiderio suo (ed anche quello dei tifosi azzurri) è quello di continuare. Anche se, le ultime vicende, portano sempre di più ad un allontanamento. Nel frattempo Rafa è pronto ed ha il telefono libero…