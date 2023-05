Stagione fallimentare, sbatte la porta in faccia alla Juve

La stagione della Juve potrebbe portare ad una clamorosa cessione. Il calciatore nel mirino di alcune big europee potrebbe lasciare Torino.

Una stagione non certo da ricordare quella della Juve. La sconfitta contro il Siviglia e la conseguente eliminazione dall’Europa League ad un passo dalla finalissima certifica un’annata storta. Prima la clamorosa eliminazione ai gironi di Champions League, poi una lotta Scudetto mai seriamente possibile, infine anche l’eliminazione prima dalla Coppa Italia e poi dall’Europa League. Questo senza contare anche le vicende legate alle plusvalenze e agli stipendi.

Due spade di Damocle che potrebbero costare molto ai bianconeri. Dall’esclusione dalla prossima Champions League fino, qualora la situazione dovesse rivelarsi più grave del previsto, addirittura ad una clamorosa retrocessione in Serie B, la seconda della storia bianconera. Dopo Calciopoli infatti un’altra sentenza potrebbe costringere la Juve ad almeno un anno nel purgatorio della cadetteria. Cosa che, naturalmente stravolgerebbe il mercato.

Un mercato che, in ogni caso, si preannuncia davvero complicato. A partire dalla cessioni dove, stando a quanto riporta il giornalista Marcello Chirico su Twitter, potrebbe tenere banco la questione Vlahovic. Il bomber serbo infatti è al momento il calciatore con più mercato. Su di lui sono in agguato diverse big europee. Il Chelsea potrebbe affidarsi a lui nella inevitabile ricostruzione di fine stagione, ma occhio anche a Bayern, alla ricerca di una punta, e Atletico Madrid.

Juve, con Vlahovic un amore forse mai sbocciato: siamo già ai saluti?

Arrivato lo scorso anno a stagione in corso, le aspettative attorno a Dusan Vlahovic erano altissime. L’attaccante serbo, all’epoca in forza alla Fiorentina, era reduce da una stagione completa da 21 gol e, nella metà stagione successiva in viola, ne aveva messi a segno già 20. Dopo il suo passaggio alla Juventus le medie sono diminuite, anche se nel primo semestre ha comunque portato a casa 9 reti in 21 presenze. Questa stagione invece qualche problema in più, dovuto in parte anche ad un contesto che, rispetto allo scorso anno, ha sofferto maggiormente di alcuni problemi di creazione di gioco offensivo.

Vlahovic ha comunque portato in dote alla Juventus una quindicina di gol, ma la situazione incerta del club bianconero potrebbe da un lato spingere la società ad accettare offerte per uno dei calciatori con grande mercato, ma anche lo stesso calciatore a provare l’avventura all’estero.