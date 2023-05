Assalto a Simeone, addio Napoli: intreccio con Morata

Un top club vorrebbe acquistare il cartellino di Giovanni Simeone, attaccante di proprietà del Napoli targato Spalletti: intrigo con Morata

“Se non sei convinto di poter dare alla piazza tutto ciò che merita, è giusto fare dei ragionamenti“. Queste parole rilasciate da mister Luciano Spalletti in conferenza stampa sanno di addio e a quanto pare è già tutto deciso, come confermato dallo stesso tecnico di Certaldo. Al termine della stagione in corso, presumibilmente, verrà reso noto il verdetto definitivo, che con ogni probabilità sarà separazione.

Ebbene sì, perché evidentemente l’ex allenatore della Roma ritiene di aver raggiunto il massimo alla guida della squadra partenopeo e sente di non avere le forze per andare oltre aprendo un ciclo vincente. È il desiderio del patron Aurelio De Laurentiis, il quale vorrebbe ovviamente continuare ad aggiungere trofei alla propria bacheca. Ma a Napoli di certo è più difficile riuscire a trionfare a lungo piuttosto che in altre piazze. Spalletti, dal canto suo, finalmente si è tolto di dosso l’etichetta di eterno secondo, cosa che gli consente di aspirare alla panchina di un grande club europeo. Insomma, il rapporto sembra destinato ad interrompersi, tant’è che la società azzurra si sta guardando attorno alla ricerca del papabile sostituto.

In tal senso, circolano i nomi del grande ex Rafa Benitez e di Gian Piero Gasperini. Ad ogni modo, bisognerà capire cosa accadrà nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo, entrando più nello specifico, è trattenere tutti i pezzi pregiati della rosa partenopea, a cominciare da Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim. Loro tre sono i protagonisti assoluti del terzo Scudetto del Napoli, ma la loro permanenza ad oggi appare in dubbio. Molto probabile, invece, la partenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, vicino alla firma con la Juventus. Restando sul fronte addii, oltre al noto dirigente toscano potrebbe salutare pure Giovanni Simeone. L’attaccante, approdato in prestito la scorsa estate dal Verona, ha convinto in questa stagione, facendosi trovare sempre pronto quando è stato schierato in campo.

Calciomercato Napoli, Morata in Serie A: l’Atletico Madrid punta Simeone

Da qui, stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, nasce l’interesse concreto da parte dell’Atletico Madrid, dove allena il padre del centravanti. I ‘Colchoneros’, nelle settimane a venire, potrebbero lasciar partire Alvaro Morata, con l’ex Juventus che presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e piace non poco al Milan di Stefano Pioli.

Lo spagnolo potrebbe trasferirsi a Milanello a fronte di un’offerta intorno ai 20 milioni di euro, sempre secondo la fonte citata. Il riscatto di Simeone è fissato a 12 milioni di euro: il giovane calciatore argentino si è guadagnato la permanenza in quel di Castel Volturno, ma non è detto che sia necessariamente questo il suo destino. Il Napoli proseguirebbe abbastanza volentieri l’avventura intrapresa, ma non si opporrebbe all’addio di Simeone. Il club madrileno starebbe valutando seriamente l’affare, in attesa di capire come evolverà la situazione legata al futuro di Morata. Pista da monitorare.