Bonucci si ritira, arriva l’esperienza gratis

Leonardo Bonucci ha fatto sapere di volersi ritirare nel 2024, ma il difensore della Juve potrebbe lasciare prima: trovato il sostituto.

La Juventus dovrà necessariamente operare un profondo rinnovamento in vista della prossima stagione. Una ventata d’aria fresca che dovrà partire dai quadri dirigenziali, con l’ingresso di nuove figure chiamate a ridare slancio ed entusiasmo. In attesa di capire se davvero Cristiano Giuntoli diventerà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, alcuni giocatori potrebbero lasciare la Juventus nel prossimo futuro.

Madama sta discutendo con Juan Cuadrado e Angel Di Maria nel tentativo di prolungare i loro contratti almeno di un altro anno. Con il colombiano sembra più facile riuscire ad arrivare ad un accordo, mentre con l’ex PSG la trattativa appare più complicata. Anche con Adrien Rabiot, in scadenza di contratto, non sarà semplice arrivare ad una nuova intesa date le richieste elevate del francese.

Inoltre, i tifosi juventini sanno bene che la situazione finanziaria non è rosea e che il mancato accesso alla Champions (a causa della penalizzazione) non permetterebbe di ottenere introiti importanti, portando forse alla cessione di uno dei pezzi pregiati (si parla di Chiesa e Vlahovic). Infine, resta da capire la situazione relativa a Leonardo Bonucci, che ha ancora un anno di contratto con la Juventus.

Bonucci pensa al ritiro anticipato: il sostituto arriva a costo zero

Il difensore della Nazionale italiana, in una recente intervista rilasciata ai canali ufficiali del club torinese, ha fatto sapere che il prossimo anno per lui sarà l’ultimo come calciatore. Tuttavia c’è anche chi sospetta un possibile ritiro di Bonucci già nell’estate 2023, visti i tanti acciacchi fisici che ormai tormentano il difensore di Viterbo.

Per non farsi trovare impreparata di fronte ad un tale scenario, la Juventus sta già sondando il mercato alla ricerca di un possibile sostituto del giocatore. La scelta sembra essere ricaduta su Nicolas Otamendi, 35 anni, difensore del Benfica ed elemento di grandissima esperienza internazionale. Otamendi è in scadenza di contratto con i portoghesi e il suo agente, Jorge Mendes, ha voluto proporlo ai bianconeri che potrebbero essere molto interessati da questa operazione a costo zero.

Otamendi, oltre ad aver vinto molti trofei con il Manchester City e con il Porto, è ad un passo dalla conquista del titolo con il Benfica (serve la vittoria nell’ultimo turno casalingo contro il Santa Clara, ndr). Inoltre, il 35enne si è laureato anche campione del mondo con la sua Argentina ai Mondiali 2022 in Qatar. Alla Juve ritroverebbe il suo grande amico Angel Di Maria, sempre se il Fideo riuscirà a trovare l’accordo con la Juve per il prolungamento di un anno.