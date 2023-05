De Martino silurato: il marito di Belen alla porta, non lo vedremo più

La decisione è ormai già stata presa: Stefano De Martino non ci sarà, i fan dell’ex ballerino adesso sono preoccupati

Stefano De Martino è uno dei personaggi più richiesti della televisione italiana, per la sua grande duttilità e talento mostrato in diversi ruoli nel mondo dello spettacolo. Nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre del 1989 è giunto alla ribalta grazie all’enorme successo ottenuto nel programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, come ballerino.

Dalla love story poi naufragata con la cantante Emma all’amore tormentato – tra tira e molla – con la giunonica Belen Rodriguez. Prima la danza, ma poi il talento napoletano è passato ben presto, grazie alla sua unica versatilità, anche alla conduzione di diversi programmi televisivi. Dopo il successo ad “Amici”, De Martino ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, sia come ballerino che come conduttore. Non va dimenticata poi la partecipazione a spettacoli teatrali e musical, nei quali ha saputo mettere in risalto le sue tante qualità di ballerino – certo – ma anche di intrattenitore.

Dalle ospitate a ‘Quelli che il Calcio’ passando per l’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi nel quale è stato inviato, per poi aver assunto il ruolo di giudice nelle ultime edizioni – ma non quella appena conclusa – di Amici. ‘Made in Sud’ e ‘Stasera tutto è possibile’ tra le apparizioni recenti del conduttore, tifosissimo del Napoli. Ma adesso lavorativamente parlando, per De Martino non arrivano buone notizie.

De Martino, niente da fare: è stato già sostituito

Secondo quanto viene riferito in anteprima da ‘Tvblog’, nella prossima edizione del Tim Summer Hits, il presentatore campano non dovrebbe esserci. L’evento musicale che la scorsa estate ha avuto un grande successo in onda su Rai 2.

In quest’ultima edizione, De Martino è stato affiancato dalla bellissima Andrea Delogu, ha spinto la Rai a ripetere l’evento ma con un cambiamento davvero drastico all’orizzonte. L’ex ballerino di Amici è attualmente impegnato con un altro programma, ‘Bar Stella’, sempre su Rai 2. Ed è assai probabile che il suo posto al fianco della Delogu venga preso da Filippo Neviani, in arte Nek. Proprio il noto cantante che fu ospite del programma un anno fa sarebbe adesso pronto a rimpiazzare l’impegnatissimo De Martino.

Si ripartirà quindi a metà giugno, con la candidatura del braccio destro di Fiorello a ‘Viva Rai 2’ Fabrizio Biggio che parrebbe adesso molto più lontano dalla conduzione insieme alla Delogu. Nek e la sensualissima presentatrice dovranno quindi provare a ripetere gli ascolti del 2022, quando per Rai fu un vero e proprio successo con il 16% di share portato a casa. Ed intanto Stefano De Martino guarderà magari da casa l’edizione che, sicuramente, non lo vedrà protagonista in maniera attiva.