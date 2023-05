La copre solo un filo: Cristina Buccino regala una visione scottante

Cristina Buccino regala spettacolo come al solito. La meravigliosa modella calabrese manda in visibilio i suoi fan con delle foto hot pubblicato sul profilo di Instagram

Cristina Buccino non ha bisogno di presentazioni. Una tra le donne più belle del nostro paese ed è tra le modelle più seguite sui social dove conta oltre tre milioni di follower. Fisico da urlo con un lato A e un lato B che fanno sognare milioni di italiani. Con l’arrivo dell’estate arrivano le prime foto che regalano spettacolo e una visione scottante che manda in visibilio tutti. Cristina Buccino è una modella e showgirl italiana, nonché influencer di successo. Dopo gli studi al liceo, decide di entrare nel mondo della moda, posando per cataloghi e campagne pubblicitarie. Esordisce poi in TV con il programma Tutto X Tutto su Rai1. Passa poi a Rai2, nel programma di Gene Gnocchi, Artù.

Ma la svolta arriva con la partecipazione al noto programma Veline di Mediaset, dove riesce ad arrivare in finale. Partecipa poi all’Eredità, vestendo i panni della professoressa, fino al 2012. Nella vita privata è stata fidanzata nel 2015 con Gabriele Giuffrida e nel 2021 con l’ex di Diletta Leotta, Daniele Scardina. Inoltre le sono stati attribuiti dei flirt con il motociclista Andrea Iannone e con l’ex calciatore della Roma Kolarov. Lei aveva risposto in maniera ironica: “Mi appioppano un fidanzato nuovo a settimana, quando ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”.

Cristina Buccino da incanto: l’ultima foto su Instagram fa sognare gli italiani

Cristina Buccino dopo aver partecipato a diversi programmi ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi solamente a quello dei social. I risultati l’hanno premiata diventando una delle influencer più seguite grazie alla sua infinita bellezza. La modella calabrese ha oltre 3 milioni di follower e fa sognare i suoi fan con delle foto hot. L’ultima ha lasciato tutti a bocca aperta con un vestito cortissimo che copre per pochissimo il seno lasciando un vedo non vedo.

Il suo meraviglioso lato A fuoriesce è manda in visibilio tutti. Solo un filo la copre. La foto ha ovviamente ottenuto un grande successo e sono arrivati tantissimi complimenti e poche offese. Infatti, la Buccino non ha molti hater poiché è amata anche per la sua simpatia. Adesso con l’arrivo dell’estate le foto hot e piccanti aumenteranno. Lei è sempre in giro e pubblicherà molte foto in costume mentre si trova nelle migliori spiagge del mondo.