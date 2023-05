Napoli, regalo scudetto: si chiude per uno dei protagonisti di Serie A | Le cifre

Nonostante le tensioni interne, i Campioni d’Italia stanno prendendo uno dei calciatori più ambiti nel prossimo mercato.

Il terzo scudetto sul petto e una festa che non sembra conoscere la parola fine. Il Napoli, pareggiando lo scorso 4 maggio 1-1 alla Dacia Arena di Udine, ha messo il sigillo ad una stagione quasi perfetta. Il quasi è riferito solamente alla dolorosa eliminazione nei quarti di finale di Champions League col Milan. Due gare nelle quali Di Lorenzo&Co sono stati condizionati anche da alcuni errori arbitrali, In particolare, ci riferiamo sia al secondo giallo costato l’espulsione al 74′ ad Anguissa nella gara d’andata a San Siro il 12 aprile, sia al mancato rigore per l’entrata di Leao su Lozano nel match di ritorno del 18 aprile.

Mentre Aurelio De Laurentiis blocca l’addio del ds Cristiano Giountoli, sotto contratto fino al 2024 e pressato dalla Juventus, lo staff di mercato del produttore cinematografico avrebbe messo già a segno un colpo da prima visione.

Mercato Napoli: il primo colpo arriva da Udine

Come scrive Gianluca di Marzio sul proprio profilo instagram, la strada del primo affare di mercato per il Napoli porta a Udine. I rapporti tra le due proprietà sono ottini da sempre, gli azzurri avrebbero messo nel mirino uno dei migliori attaccanti della serie A.

In passato, prima del suo infortunio, gli azzurri sembravano aver messo gli occhi su Gerard Deulofeu, trequartista in scadenza 2024. Per lui 2 gol e 6 assist in 16 gare, ma il ginocchio l’ha fermato, di fatto, già dal 12 novembre, quando si fermò dopo 26 minuti, proprio contro il Napoli. Lo spagnolo provò a rientrare in campo il 22 gennaio, ma contro la Sampdoria disputò solo 13 minuti. Ora l’ex Milan non è più un obiettivo, il bersaglio è diventato un suo compagno di reparto.

I Campioni d’Italia per rinforzare l’attacco cercano una vera alternativa a Victor Osimhen. Il nome è quello di Beto, 25 anni compiuti il 31 gennaio, attaccante vincolato all’Udinese fino al 2026, pagato nell’estate 2021 7 milioni ai portoghesi del Portimonense. Dieci gol e 1 assist in 30 gettoni di serie A, Pozzo per il suo centravanti chiede 35 milioni, il Napoli sarebbe arrivato a 25. Considerato il felling tra i due club l’affare a 30 potrebbe chiudersi.

Sempre secondo la stessa fonte, la trattativa potrebbe allargarsi ad altri due profili bianconeri. Nel mirino degli azzurri infatti sia il centrale Rodrigo Becao, 27 anni, scadenza 2024 senza possibilità di rinnovo, sia la mezzala Lazar Samardzic, 21 anni fatti il 24 febbraio. Il serbo, scadenza 2026, potrebbe diventare l’erede di Piotr Zielinski se il polacco non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2024.