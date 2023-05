Non solo Benitez: doppio grande ritorno al Napoli

Doppio grande ritorno al Napoli. Rafa Benitez per il dopo Spalletti, con lui anche un altro grande ex azzurro

Nonostante la smentita nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il match Napoli-Inter, Luciano Spalletti è sempre più lontano dal Napoli. Il tecnico di Certaldo ha ribadito di non essere in cerca di una nuova squadra, di non aver ricevuto offerte né di dover pagare delle penali.

E a De Laurentiis, che a margine della consegna alla Zecca di Stato della medaglia commemorativa per il terzo scudetto azzurro ha dichiarato che non tarpa le ali a nessuno, ha replicato che per quello che andrà a fare nel prossimo futuro “non servono le ali ma gli stivali“.

Indizio della volontà del tecnico del terzo scudetto del Napoli di prendersi un anno sabbatico per ritornare nella sua Toscana tra i vigneti dell’agriturismo di famiglia. Ma se davvero si consumerà il divorzio tra il tecnico toscano e il Napoli, chi prenderà il suo posto?

Napoli, doppio grande ritorno: Benitez e Koulibaly

Chi, dunque, si accomoderà sulla panchina azzurra al posto di Luciano Spalletti? E’ il quesito che rimbalza di tifoso in tifoso in queste ore. Ebbene, la rosa dei papabili è ampia e include nomi prestigiosi come quelli di Antonio Conte e del tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, quello di un tecnico in rampa di lancio come Vincenzo Italiano, che ha guidato la Fiorentina alle finali di Coppa Italia e Conference League, e quello di un “cavallo di ritorno”.

Infatti, circola con insistenza il nome di Rafa Benitez per il dopo-Spalletti. Per il tecnico spagnolo sarebbe, come detto, un ritorno sulla panchina azzurra da dove ha tracciato la strada che ha condotto al terzo tricolore. A prescindere dai top player del calibro di Pepe Reina, Raul Albiol e Gonzalo Higuain che sono approdati nel club azzurro in ragione della presenza di un tecnico dal prestigioso curriculum (vanta una Champions League, vinta con il Liverpool), l’ex tecnico dei Reds ha dato l’imprinting a quella vocazione al gioco propositivo e offensivo che è il marchio di fabbrica del Napoli.

Ecco perché il suo sarebbe un ritorno molto gradito ai tifosi che serbano a distanza di anni un buon ricordo del tecnico spagnolo. Non sarebbe, dunque, la proverbiale “minestra riscaldata” anche perché Benitez potrebbe portare in dote quel Kalidou Koulibaly che ha pescato in Belgio nelle file del Genk lanciandolo nel grande calcio. Il senegalese ha vissuto una deludente stagione, personale e di squadra, al Chelsea, con i blues che potrebbero cederlo dopo appena un anno con la formula del prestito.

Un’opportunità che De Laurentiis potrebbe cogliere per sostituire con quello che fino all’anno scorso era considerato uno dei migliori difensori centrali del mondo il sicuro partente Kim Min-jae, promesso sposo del Manchester United. Fantamercato? Chissà. Del resto, le vie del calciomercato, come quelle del Signore, sono infinite.