Spalletti alla Juve, nuovo cataclisma nel campionato italiano: la rivelazione

A Napoli dopo l’euforia per i festeggiamenti dello scudetto è tempo di pensare al futuro. Spalletti potrebbe non rimanere: c’è la Juventus di mezzo?

Il Napoli ha trionfato in campionato vincendo il titolo con 5 giornate d’anticipo e mettendosi alle spalle i rivali. Resta la cocente eliminazione in Champions League contro il Milan, ma i festeggiamenti per lo scudetto hanno fatto dimenticare tutto quanto in fretta. Adesso tiene banco il futuro del tecnico. Spalletti al momento pensa a finire al meglio la stagione e battere il suo record di punti ottenuto con la Roma nel 2017. La sua permanenza a Napoli fino a qualche settimana fa sembrava quasi certa, ma ora sono cambiate le cose.

L’incontro con il patron De Laurentiis non è andato come sperava e in presidente ha rilasciato un’intervista che lascia il mister intorno a questa storia: “La libertà è un bene incommensurabile — ha detto — va rispettata. Non limiterei mai la sua perché non vorrei che lo facesse con me. Mai tarpare le ali a nessuno”. I tifosi si aspettavano un finale diverso. I nomi per il dopo Spalletti sono già usciti: da Nagelsmann a Benitez, ma è chiaro che in molti vogliono la permanenza dell’ex tecnico dell’Inter.

Spalletti, addio al Napoli possibile: andrà alla Juventus?

Non poteva mancare la risposta di Spalletti a De Laurentiis. Il tecnico ha risposto in conferenza stampa aumentando ancor di più i dubbi sul suo futuro: “Non so cosa voglia dire ‘tarpare le ali’, dovete chiederlo al presidente. Non è una cosa inerente a quello che ci siamo detti quella sera a cena. Per quel che avrò da fare io, non servono ali… Servono stivali. Non ho da volare da nessuna parte“. Si parla in queste ore di un possibile interessamento della Juventus. I bianconeri potrebbero perdere Allegri e sono a caccia di un nuovo allenatore.

Spalletti ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni ed è tra i mister più acclamati d’Europa. Inoltre Giuntoli è molto vicino al trasferimento a Torino e potrebbe convincerlo a seguirlo. Un doppio tradimento che farebbe male ai tifosi partenopei. Spalletti ha anche risposto in conferenza alle domande sulla Juventus smentendo al momento questa trattativa: “Io alla Juve? Ogni anno alla mia età devo rifare l’inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo del prossimo e sono già appagato“. Il solito enigmatico Spalletti che non lascia trasparire nulla. La paura di un Sarri 2.0 c’è.