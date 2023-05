Bomba di mercato in diretta: “Spalletti alla Juve”

Clamorosa indiscrezione sul futuro del neo scudettato tecnico del Napoli: si lavora al grande ribaltone di mercato

Via entrambi. Per motivi diametralmente opposti – uno ha fallito l’apputamento con un trofeo per la seconda stagione consecutiva, l’altro ha vinto a spasso lo scudetto – Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti non dovrebbero sedere sulle panchine rispettivamente di Juve e Napoli per la prossima stagione. Attenzione però, perchè non abbiamo usato questo avverbio a caso.

Già perchè, nell’àmbito di una discussione che si è inevitabilmente aperta dopo il tracollo della Juve ad Empoli (nonostante la penalizzazione di 10 punti appena comunicata, la Juve aveva ancora il proprio destino tra le mani), che ha compromesso la corsa al quarto posto, Allegri rischia. E non poco. Il contratto di 7 milioni netti annui fino al 2025 forse non è più garanzia di permanenza sulla panchina bianconera. La società vorrebbe cambiare pagina, anche perchè nel frattempo sono esplosi in tutto il loro fragore degli insanabili contrasti con alcuni big dello spogliatoio. Il caso Szczesny è sufficientemente esplicativo in tal senso.

Sul futuro del tecnico ex Milan piomba minacciosa l’ombra di Spalletti. Sì, proprio lui. Forse il corregionale con cui intrattiene i rapporti più freddi, se pensiamo alla sintonia di cui gode invece con Maurizio Sarri, tanto per citarne uno. L’inaspettato precipitare dei rapporti tra l’allenatore di Certaldo e il patron partenopeo De Laurentiis alimenta la clamorosa ipotesi.

“Non si può escludere”: annuncio shock sul futuro di Spalletti

“L’opzione Spalletti non si può escludere. Alcuni giocatori sono stanchi del gioco di Allegri, e visto che cambieranno uomini si ripartirà anche con un altro tecnico. Arrivando Giuntoli, credo che il nome di Spalletti sia nella logica delle cose che vengono in mente”. Lo ha detto Massimo Orlando, intervenuto in diretta su TVPlay. La possibilità, in effetti, è tutt’altro che peregrina.

Partendo dalla compromessa situazione di Allegri con la piazza bianconera (l’hashtag #allegriout campeggia da mesi su Twitter), chi meglio di un tecnico che ha sempre raggiunto, negli ultimi anni, gli obiettivi prefissati dalla sua società, potrebbe fare al caso della Juve? Spalletti andrà via da Napoli per una mancata condivisione del progetto e degli obiettivi col suo presidente. La Vecchia Signora in questo senso parlerebbe molto chiaramente: ricostruire – e col fido Giuntoli potrebbe essere più facile del previsto – e poi vincere. Perchè la Juve è la Juve. E questo Spalletti lo sa. Sarà in grado il neo scudettao tecnico di rifiutare una proposta proveniente direttamente dal club più titolato d’Italia?