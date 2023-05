Calciomercato Napoli, addio Spalletti: c’è già l’erede in quota

C’è chi spera in un colpo di coda, ma sembrerebbe esserci già il nome del sostituto di Luciano Spalletti al Napoli

Finalmente ha vinto in Italia, diventando tra l’altro l’allenatore più anziano a vincere uno scudetto. Luciano Spalletti, con il suo Napoli da record, che ha battuto almeno una volta a testa tutte le squadre della Serie A, la storia l’ha già fatta. In una città che all’inizio era un po’ sfiduciata ma che poi ha imparato ad amare il tecnico toscano ed è anche stata ampiamente ricambiata. Pare però che ormai il suo rapporto con la società sia agli sgoccioli. Niente amore, ma stima e un arrivederci sì. A questo sembra destinato il futuro.

Nessuno lo ha detto, ma lo hanno fatto capire i protagonisti. Però è anche vero che Aurelio De Laurentiis ama i colpi cinematografici e che nulla impedisce di pensare che il 4 giugno alla premiazione finale del Napoli il patron non annunci un altro anno di Spalletti in panchina. C’è chi ci crede e chi ci ragiona tra i giornalisti ed il pubblico napoletano, ma c’è anche chi già fa le quote per il successore sulla panchina del Napoli.

Addio Spalletti Napoli, c’è già l’erede: cifre ufficiali

Nemmeno a dirlo, tutti vorrebbero la panchina del freschi campioni d’Italia e di nomi se ne fanno di tutti i tipi. Ha provato a fare il punto della situazione Agimeg tramite un suo comunicato dove snocciola le quote a tal merito della Sisal. Sicuramente la casa di scommesse sportive si è fatta carico di mettere dentro dei nomi che tra radio e tv in territorio napoletano si sono già sentiti.

Dando però delle quote, gli esperti hanno dato un ordine di probabilità da seguire ai tifosi del Napoli. Ora chissà se saranno contenti dei nomi che sembrano più vicini all’azzurro.

Non lo è così tanto un tecnico che sta facendo gola a tante big come Roberto De Zerbi, dato a quota 16 in chiave Roma, ma effettivamente lontano da qualsiasi panchina italiana. Si pensa anche a suggestioni come Antonio Conte o Massimiliano Allegri, passando per Jurgen Klopp, ma non sembrano questi i nomi su cui puntare. Dovesse proprio arrivare un nome internazionale, allora spazio al Rafa Benitez 2.0. Infatti, lo spagnolo non ha una quota poi così alta: è dato a 4,50.

Attenzione però, perché dei precedenti allenatori nominati, uno gli si avvicina, con Conte che in fondo è dato soltanto a 5,00. Più difficile che resti Spalletti che in questo momento è bancato a 7,50. Ma per ora c’è qualcuno che li supera tutti. Dopo aver raggiunto due finali in un anno con la Fiorentina, sarebbe pronto alla grande avventura, Vincenzo Italiano. Le quote lo designano come l’erede di Spalletti, dandolo solo a 3.