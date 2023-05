Ginevra Lamborghini, la giacca si apre e l’intimo non c’è

Ginevra Lamborghini stuzzica la fantasia degli ammiratori con uno scatto senza intimo, visione sufficiente a infiammare il web

Il 2023 ha consacrato definitivamente Ginevra Lamborghini tra i personaggi emergenti del mondo dello spettacolo e tra le bellezze più magnetiche del momento. La sorella della più famosa Elettra, del resto, non poteva passare inosservata. E se già in precedenza aveva un suo seguito di fan alquanto numeroso, adesso sta spiccando davvero il volo.

I più attenti, sui social, l’avevano già notata prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip di quest’anno. Anche perché già in passato era stata vicina a entrare nella casa di Cinecittà. Un ingresso rinviato per due anni, poi, finalmente, quest’anno ha preso parte al programma di Alfonso Signorini. Una presenza nel reality che ha fatto discutere, sia per la sua breve permanenza all’interno dello show, con una squalifica giunta già nelle prime settimane, sia per la sua presenza alle prime serate in studio.

Ginevra, adesso, può vantare quasi 300 mila followers su Instagram. Siamo ancora decisamente lontani dalle cifre che muove sua sorella Elettra, ma di certo il suo fascino seducente è degno di nota. Una bellezza se vogliamo più acqua e sapone, ma non per questo meno attraente e irresistibile. Non solo, Ginevra sta cercando di scalare anche le classifiche nel mondo della musica. Vedremo nel corso dell’estate quali riscontri avrà il suo brano, Equatore, lanciato qualche settimana fa. Intanto, gli scatti della showgirl e interprete sul web hanno sempre il loro perché.

Ginevra Lamborghini, lingerie assente: un viaggio nell’immaginazione provocante, complimenti da ogni dove

Ginevra ancora una volta fa battere forte il cuore degli ammiratori, con un nuovo scatto che fa incetta di like e strage di cuori. Una visione in primo piano a dir poco bollente.

Vestita solo di una giacca e senza lingerie intima, Ginevra non scopre la scollatura ma lascia libero spazio all’immaginazione. E i commenti estasiati, come sempre, non tardano ad arrivare. Applausi meritati, incentivati dalla sua espressione maliziosa che contribuisce alla magia di uno dei suoi scatti più riusciti di sempre. Adesso, l’attesa si fa febbrile per gli scatti in costume prossimi ad arrivare e che, ne siamo sicuri, saranno tra i più cliccati nelle prossime settimane. Del resto il fascino è una questione di famiglia nel caso suo e di Elettra e lo sappiamo molto bene. Diversissime, divise, ma accomunate da una sensualità spaziale.