La Vignali torna al primo amore: impossibile non amarla

Pazzesca con il suo fisico incredibile, Valentina Vignali continua a non avere pietà per i suoi follower: è tutta scoperta.

Proprio lei, di nuovo. La bellissima influencer, modella ed ex cestista riminese, Valentina Vignali è nuovamente pronta a far perdere la testa ai suoi fan. Meravigliosa e sempre sorridente, la splendida italiana alta 183 centimetri è apprezzatissima dal pubblico che ora non sa più far a meno di lei. Questo splendore tutto italiano, compirà a breve 32 anni essendo nata il 30 maggio del 1991.

Facile restare a bocca aperta con le sue foto, dove Valentina dà sempre il meglio di sé per continuare a collezionare seguaci social. Tra spacchi, completi intimi e costumini piccolissimi, la riminese è da ammirare con calma. Tanto non c’è fretta di scorrere tutti i post, che a dire il vero sono migliaia. Ma chi la segue da tanto tempo non ha bisogno di tornare indietro perché li conosce tutti. Ovvio che lei, pazzesca, continui però a vedere ancora l’aggiunta di follower, tutt’oggi.

Valentina Vignali e il “primo amore”: boom su Instagram

Non crediate però, che la meravigliosa ormai ex giocatrice, abbia solo qualche migliaio di fan e che abbia bisogno di crescere. Sui social infatti, è assolutamente a buon punto e può sfidare diverse colleghe. Il suo profilo Instagram, al momento è infatti già seguito da ben 2,6 milioni di follower.

Anni fa divenne Miss Muretto e partecipava anche a Miss Italia, proprio per ricordare che su quella bellezza disarmante, la meravigliosa mora ha sempre puntato. Diventando però poi anche una cestista professionista che ha giocato con maglie come Eurobasket Roma, Athena Roma ed infine, Virtus Pavona.

La squadra dove giocava fino a pochi mesi fa, poi, come aveva già annunciato proprio sui social, ha deciso di ritirarsi. Ma la pallacanestro resta insieme ai suoi fan, il vero amore della sua vita. Adesso risulta di nuovo single, ma cosa non lascerà mai è il pallone a spicchi che la segue per la vita, da quando lei era bambina. Ed a dirla tutta, stando alle stories che spesso condivide, Valentina ha anche un tiro pulito, davvero niente male.

Gioca bene, ma fa anche ammattire gli ammiratori. Insomma, perfetta sportiva ma anche influencer coi fiocchi, la splendida romagnola. E se può, la Vignalona unisce anche le due cose, con quelle sue curve che si fanno notare ad ogni nuovo scatto. Eccola, bellissima che si gode una gara di Eurolega, tra l’altro non un match di poco conto, ma Real Madrid-Olympiacos. Gli occhi però, sono tutti per lei. Pallone tra le mani, campo sullo sfondo, ma anche curve da urlo. Valentina, sorride con un top strettissimo che evidenzia le curve da capogiro, poi con una gonna davvero corta e pericolosa. Quelle gambe chilometriche infatti, faranno venire un mancamento a qualcuno. I fan sono in visibilio.